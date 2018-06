Juego de palabras | 75 por ciento de posibilidades de que hackeen las elecciones

La posibilidad de que ocurran hackeos en las próximas elecciones son extremadamente altas – hasta un 75 por ciento – específicamente ataques dirigidos a intervenir al Instituto Nacional Electoral, INE, desde adentro, y manipulación de información en redes sociales.

Esa fue la conclusión de la investigación realizada por el portal Expansión, en la cual participaron varios expertos en riesgo cibernético.

Javier Luna, director de ingeniería de Optimiti Network, estimó que hay un 75 por ciento de que el INE sufra ataques volumétricos, los cuales consisten en conducir una enorme cantidad de tráfico hacia un mismo portal para tratar de “tirar la página” y que los usuarios no puedan ingresar a esta.

Objetivos de estos ataques serían los sitios en los que se despliegan los resultados en tiempo real del PREP; pues aunque el hackeo no altera la cuenta de los votos, el hecho de que la gente no pueda ingresar a ver los resultados en tiempo real generaría sospechas de un amaño de sufragios, dado que el portal no está disponible. La credibilidad sobre el sistema electoral sería la principal consecuencia aunque este tipo de ataques no altere en sí el conteo.

Israel Reyes, presidente y fundador de Embrace Technologies –firma que llevó a cabo el análisis de riesgo cibernético al INE– dijo que el tipo de intervenciones que ve son las mismas ocurridas en Francia, en España y en Inglaterra con el Brexit. Este modo de intervenciones es muy constante y van desde la intervención cibernética en los sistemas electrónicos, hasta la intervención en redes sociales a través de redes privadas virtuales (VPN) para diseminar fake news, bots, e identidades falsas.

Respecto a las amenazas de la que yo llamo Tecnología Terrorista, TT, Lorenzo Córdova, titular del INE dijo en conferencia en abril, que sus sistemas están protegidos y que a pesar de que mensualmente reciben alrededor de 500 mil de intentos de ataques, ninguno de estos ha sido exitoso.

El INE especificó que la protección de sus sistemas está a cargo de la firma, Scitum, una empresa dedicada a gestión de ciberseguridad, propiedad de Carlos Slim.

Dice la OEA que somos vulnerables

Finalmente, según estudios realizados por la OEA, la conclusión es que, si bien es imposible asegurar o negar que pueda ocurrir un ciberataque que afecte el entorno electoral el próximo primero de julio, y el hecho de que en México se ha invertido consistentemente en generar un mejor sistema de ciberseguridad, este aún está por debajo del promedio de preparación y respuesta ante un ciberataque.

Buenos días. Buena suerte.

