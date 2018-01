Juego de palabras

New York Times: "Trump ladra, pero no muerde cuando se trata de México"

Ayer el presidente Donald Trump entregó al Congreso su primer informe sobre el Estado de la Unión. Cuando se escriben estas líneas aún no se conoce la totalidad del documento, pero se duda que contenga algún tipo de ataque o amenazas contra nuestro país. Esto, se especula, podría deberse en gran parte a algún discreto acuerdo entre Los Pinos y la Casa Blanca, o a la efectividad de las maniobras del canciller mexicano Luis Videgaray.

Pero por las razones que sean, ha transcurrido un año desde la agresiva ascensión del magnate, y el estado de cosas ha inspirado al prestigioso New York Times ha publicar un estudio intitulado “ Trump ladra, pero no muerde cuando se trata de México “.

Firmado por Ioan Grillo, autor de un libro sobre narcos, drogas, violencia y la nueva política en América Lartina, el estudio demuestra que de hecho ninguna de las amenazas proferidas por Trump durante su campaña y al inicio de su administración se ha materializado. De hecho, las remesas de migrantes en Estados Unidos llegaron casi a los 30 mil millones de dólares durante 2017, no ha colocado un solo ladrillo del famoso muro fronterizo, y el comercio entre ambos países sigue creciendo.

“ Esta separación entre la retórica y la realidad – dice Grillo - refleja la relación profunda y arraigada entre Estados Unidos y México y la confusa agenda de la presidencia de Trump. Durante su campaña, Trump prometió golpear a México con un látigo triple: construir un muro y hacer que México pague por él; deportar hasta tres millones de migrantes, y reescribir —o deshacerse— del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El efecto combinado de estas tres acciones llevaría a México a una recesión profunda mientras tendría que hacerse cargo de millones de deportados y de una crisis diplomática con el poder militar más grande del mundo “.

Tras un año en la presidencia, este escenario apocalíptico no ha sucedido. Trump sigue atacando a México en Twitter: “El muro lo pagará, directa o indirectamente, o como una reinversión a largo plazo, Mexico”, escribió el 18 de enero. Pero el presidente aun no consigue que el congreso le de dinero para el primer lote de cemento. En cuanto a las deportaciones, en 2017 fueron repatriadas 226.000 personas, menos que en cualquiera de los ocho años anteriores. Las negociaciones sobre el TLCAN van lentas y Trump insiste en que se retirará del acuerdo si no consigue lo que quiere. Y los dreamers se usan como moneda de cambio.

Pero todo lo anterior, dice el NYT, son ladridos.

Buenos días. Buena suerte.

juegodepalabras1@yahoo.com

Sitio Web: juegodepalabras.mx