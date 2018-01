Juego de palabras | Canibalismo gourmet

En estos momentos la actividad política más dinámica e interesante que se está dando en México es el banquete que se están dando las élites de los partidos y alianzas, echándose al plato a personajes y personajitos de sus rivales.

De lo más reciente, está la cooptación por parte del PRI del senador panista Javier Lozano, para actuar como vocero de la campaña de Pepe Meade. Lozano, como se sabe, pidió licencia para integrarse al gabinete del gobernador poblano Tony Gali, pero se la dieron tan de sub que le pareció poco inteligente marchitarse seis años en los suburbios del poder

y se regresó a la capital en busca de algo más inmediato. Para el PRI, aparte de que vocee o no vocee, tiene el atractivo de que puede arrastrar con él todo el calderonismo no margaritero – y hasta el margaritero, como se verá más adelante – y a los disidentes senatoriales, incluyendo el presidente del Palacio Pasteur, Ernesto Cordero quien, amigo íntimo de Meade como es, no tarda en dar el chaquetazo.

También es posible que el tricolor cierre con broche de oro su forrajeo en los campos albiazules si, como acaba de anunciar el líder de Morena, doña Margarita Zavala decline finalmente a favor de Meade.

Morena es populachera, pero también le atrae la sangre azul.

Morena nació como un escinde del PRD, y desde su nacimiento no ha cesado de roerlo, engordando a sus costillas, lomo y falda. Lo de López Obrador con los amarillos no es echarse un taco, sino toda la canasta.

Desde personas de cierta respetabilidad, como Miguel Preciado, hasta raspas como René Bejarano.

Pero ese canal de alimentación garantizado, el tabasqueño ha ido a reclutar apellidos ilustres en el otro extremo de espectro, y con el señuelo de la coordinación de campaña – lo cual debe haber le caída como clásica gota de sebo en el ombligo a Monreal y compañía cerillera – se trajo a Tatiana Clouthier ( hija del legendario Maquío ) y como responsable de estrategia y enlace con la gente del dinero, gobiernos y sociedad civil, al empresario Alfonso Romo.

Otra buena adquisición para los morenos es el exalcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, quien brincó la tablita a cambio de la postulación para regresar a la alcaldía de la capital mexiquense.

Y hay serios rumores de que, en los próximos días, una importante senadora panista se mudará a la calzada Santa Anita 50. No es difícil que se trate de la ex Primera Prima Mariana Gómez del Campo aunque, si efectivamente se trata de ella, lo lógico sería que siguiera a su prima Margarita hacia Insurgentes Norte.

Buenos días. Buena suerte.

