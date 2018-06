Juego de palabras | ¿Cuál debate, cuáles moscas?

Un añejo chistorete cuenta como la maestra le pide a Pepito – no a Meade, al otro – un composición en mil palabras sobre la mosca. Raudo cual veloz saeta el miniPepe va a su pupitre, medita y escribe: “ La mosca es un animalito que chin*a,chin*a y chin*a…” y así hasta mil.

Inspirado en lo anterior, cuando me he sentido obligado por las circunstancias a comentar sobre el tercer y último debate de los candidatos presidenciales mexicanos, mi primer impulso fue escribir ¿ cuál debate ? 200 veces, que resultaría la extensión promedio de uno de estos trataduelos. Pero decidí no copiar a un colega, por genial que sea, y escribir una sola vez ¿ cuál méndigo, frustrante, desperdiciado e inútil debate ? dedicando el resto del espacio a promover las maravillas de la tecnología mexicana, que ha creado la Superpantaleta Golística Vibradora, cuyas ventas al exterior, nos aseguran, superaran con mucho, el déficit que deje el TLCAN.

El avisado lector me dirá que las pantaletas vibradoras se conocen desde antes de que quien usted sabe empezara a hacer campañas presidenciales, y tendrá razón. Ah, pero estas nuevas pantaletas made in mexico no son vibradoras cualquiera. No tienen control remoto, como las usuales, y sólo responden a la programación de su dueña.

Y esta programación está basada en los goles anotados en el Mundial. El ingenio de nuestros ingenieros ha diseñado un receptor que capta cuando se anotan tantos en la pantalla del televisor, y cuando eso pasa, hace vibrar varios minimotores distribuidos estratégicamente en la prenda, y en contacto con la piel de la portadora.

Lo cual es un paso gigantesco hacia la igualdad de géneros, porque le permitirá a las mujeres disfrutar del futbol, y especialmente del Mundial que se nos viene encima, tanto o más que sus contrapartes masculinas, que lo más que pueden hacer para celebrar las anotaciones es brincar y gritar. Ellas vibrarán y sonreirán.

NI en la paz de los sepulcros creen

Como usted seguramente sabe, y lamenta lo mismo que nosotros, el actual proceso electoral ha sido machado de sangre varias veces, y ya pasan de cien el número de candidatos que han dado la vida por la democracia.

Algo siniestro e incivilizado que todos reprobamos…excepto quienes practican el humor negro y que comentan que si ese es el único método que funciona para librar a México de los políticos, ni modo, habrá que hacer elecciones federales tres veces al año en vez de dos. O ya entrados en gastos, todos los años.

Que gente. Ni la paz de los sepulcros respetan.

Buenos días. Buena suerte.



