Juego de palabras | Entre pesadillas democráticas y acuerdos "zombie"

Mientras continúa la sesión permanente en busca del acuerdo exitoso sobre un TLCAN 2.0 que frenaría la caída del peso y efectivamente relanzaría la candidatura de Meade – si es que esto no se limita a correr a Ochoa Reza – las últimas noticias que nos trae de Washington Reuters son:

- El secretario de Economía Guajardo dijo al diario mexicano El Heraldo que si no se puede alcanzar un acuerdo, "estaría operando lo que algunos analistas han llamado el 'TLCAN zombie', es decir, el TLCAN1.0, que ni se mata ni se moderniza “.

- El representante de los EU, Robert Lighthizer, advirtió que si el acuerdo tarda demasiado, la aprobación del Congreso, controlado por los republicanos, peligraría. Y sugirió un acuerdo rápido en principio, para cubrir las líneas generales de un texto sobre el acuerdo, dejando los detalles exactos para más adelante.

- A lo anterior Guajardo ha respondido que quiere "hacer el mejor esfuerzo posible para conseguir un acuerdo completo", y añadió que no tenía sentido buscar "un resultado parcial".

En busca de ese acuerdo completo, anunció que trabajarán toda la semana y permanecerán en Washington tanto tiempo como sea necesario.

- El ex presidente Ernesto Zedillo escribió en el “ The Washington Post “ que lo que el gobierno de los Estados Unidos busca “ no es modernizar el viejo TLCAN, sino conseguir un acuerdo que destruya el comercio y la inversión entre los tres socios norteamericanos".

En el corazón de la renovación del acuerdo de 24 años, dice el cable de Reuters, está el deseo del presidente Trump de reformar las reglas del sector automotor para regresar empleos e inversiones a su país desde México, donde los costos son más bajos.

El principal grupo de presión de la industria automotriz en México ha descrito las demandas estadounidenses más recientes, que incluyen elevar el contenido regional a un 75% desde el actual 62.5% durante un periodo de cuatro años, como "inaceptables".

La propuesta estadounidense también requeriría que el 40% del valor de los vehículos de pasajeros ligeros y el 45% de las camionetas pickup sean construídas en áreas con salarios equivalentes a 16 dólares la hora o más.

Esto es visto como una píldora difícil de tragar para México, donde se estima que los salarios de los trabajadores automotrices se ubican en promedio por debajo de los seis dólares la hora, y son de menos de tres dólares la hora en el caso de los empleados de las plantas de autopartes.

Los críticos también señalan que se crearía una pesadilla burocrática de papeleo.

Buenos días. Buena suerte.

juegodepalabras1@yahoo.com

Sitio Web: juegodepalabras.mx