Juego de palabras | Hay ausencias que fracasan

El motel fue inventado en San Luís Obispo, California, en 1923. Los moteles son importantes en nuestra política, pero estarán ausentes de este trataduelo, porque los caballeros y los políticos no tienen memoria. Es una de las dos cosas que tienen en común los políticos y loscaballeros. La otra es que las prefieren rubias.



Al revés que en la canción El Andariego de Álvaro Carrillo, donde se afirma que hay ausencias que triunfan, en las campañas presidenciales que acaban de pasar hubo ausencias que no es posible medir hasta ahora que tanto aportaron al fracaso de quienes las sufrieron.



El Yunque



Me gustaría tener un peso – vaya, me gustaría tener millones, pero me ciño al lugar común – por cada vez que los dirigentes del PAN, excepto la última, negaron la existencia de ElYunque – una hipotética sociedad secreta que agruparía a lo más radical de la derecha mexicana -y, ya entrados en gastos, su pertenencia a dicha organización.



Manuel Espino, quien antes de convertirse en Coordinador de Organizaciones Sociales y Civiles de Morena fue presidente del PAN, cuando despachaba en avenida Coyoacán se refirió al Yunque como “ esa organización clandestina de la que muchos han hablado y nadie ha podido decir o señalar dónde se encuentra “. Pero eso no significa nada, aparte de que el desdibujo geográfico y el don de la ubicuidad, les es común a ciertas sociedades , como la de Jesús, de la cual dijo su fundador, el propio Ignacio de Loyola, que era una espada cuyo puño estaba en Roma, y su punta en todas partes.



En fin, que el Yunque no apareció ni de soslayo en el México18, no al menos para apoyar a Ricardo Anaya o a Margarita Zavala. Esa puede ser una prueba de su no existencia, salvo que haya cambiado de nombre y de signo, y se haya convertido en una de esas organizaciones sociales y civiles que coordinó Espino para su tocayo.





El voto duro del PRI



Durante su campaña, el ex presidente Zedillo me comentó alguna vez que con el voto duro del PRI le alcanzaba y le sobraba para ganar la elección, pero que quería un apoyo menos sectario. Tampoco lo necesitó porque tuvo el pésame por el asesinato de Colosio.



El voto duro del PRI, y su formidable maquinaria electoral, han demostrado ser sendas leyendas urbanas. Al menos no aparecieron durante la elección del primero de julio.



En el cuarto de guerra del PRI seaseguraba que el voto duro representaba como mínimo nueve millones



sufragios, pero se hizo chiquito, hasta alcanzar apenas seis millones. Tres millones de diferencia. Curiosamente, los mismos tres millones que hicieron ganar a AMLO.

Buenos días. Buena suerte.







