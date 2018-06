Durante la campaña se manejó el tema de las pensiones a los expresidentes y su exterminio.



De las pensiones, no de los ex, aunque a veces…en fin. No es cosa nueva. Ya fue objeto de una iniciativa en 2008 y quedócongelado en comisiones en la Cámara de Diputados. Lo más seguro es que si vuelve a ser presentada, le vuelvan a bajar el termómetro a menos cero, porque ese grupo marginal requiere nuestro apoyo.

Si se juzga por cómo manejaron las finanzas públicas durante sus respectivos mandatos,a un año de su salida de Los Pinos, sin el subsidio, estaríanpidiendo limosna, dando penas ajenas.



Además, las pensiones presidenciales las maneja el Presidente en turno y, aunque algunos pierden el piso en otros ámbitos , el calendario les funciona como el esclavo que acompañaba a los Césares victoriosos durante sus triunfos en la urbe, y cuya función era repetirle : “ Memento mori “.



Los presidentes en funciones , si no otra clase de futuro, son capaces de predecir que cuando abandonen la banda, ellos también serán beneficiarios de esa lana, esa seguridad, esas camionetas blindadas y esepersonal de apoyo que una vez más les están pichicateando a los ex. Y si ellos no se interesan demasiado en el futuro – pese que en él deberán vivir el resto de sus vidas – para eso están sus esposas que, junto a ellos en la cuadriga empoderada, repiten la función del esclavo romano advirtiéndoles, prácticas :“ Recuerda que cuando todo esto termine, tendremos que seguir comiendo “.







Para leer mientras llegan las 23 horas del domingo







Los caballeros son mucho más románticos que las damas. Ellos son los que dicen : He encontrado a una mujer extraordinaria. Si no logro que sea mía, me mato o me vuelvo alcohólico. Y así es como las mujeres sienten respecto a los zapatos.



……………….



Si se supone que no debemos comer animales, entonces, ¿ por qué están hechos de carne ?



……………

Los científicos siguen jugando con los supercolisionadores de partículas. Un día alguno, probablemente crudo, va a apretar el botón equivocado, toda nuestra realidad se disolverá, y aparecerá un gran signo que dirá : “ Nivel 2 “ .



…………



Los humoristas son personas que no solamente ponen de relieve el sesgo ridículo de las cosas, sino que nos invitan a despreciar la impostura, a compadecernos de los que sufren, de los que son oprimidos, de los pobres. Los humoristas modernos van mucho más allá del clásicolema de la comedia,Castigat ridendo mores – castigar las costumbres riéndose de ellas -son, en cierto modo, predicadores laicos.



Buenos días. Buena suerte.











