Juego de palabras | Les tomó más de un año, pero aprendieron

Todos aquí y allá, pero sobre todo aquí, por amarga experiencia, supusieron que las promesas de campaña de Trump, en cuanto tomara posesión, serían acomodadas en el archivo agonizante, la telenovela de amor-odio de las relaciones mexicoamericanas retomaría la normalidad, y la sangre no llegaría al Bravo.

No fue así, y los mexicanos no hemos ganado para sobresaltos en estos últimos 16 meses. Sin embargo, al final, la toma de una serie de posiciones inédita funcionó, y la fierezota – si se me permite parodiar a mi hermano en las letras William Shakespeare – está, para todos los efectos, domada.

La receta final fue: en cuestiones que afectaban la dignidad y la soberanía del país, absoluta verticalidad; en lo demás, demostraciones contundentes de la decisión de México de abrirse al resto del mundo en intercambios comerciales de una amplitud histórica, como el Pacto de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico, que acaba de aprobar, de acuerdo con sus facultades constitucionales, el Senado de la República.

Y así, sin broncas, sin la intervención de árbitros internacionales y si necesidad de operaciones cicatriz, Trump mandó a su vicepresidente, Mike Pence, a Lima, para que destrabara con el presidente Peña Nieto el vapuleado TLCAN. Los negociadores del mismo se declararon en ronda permanente en Washigton, y Moisés Kalach, coordinador del Cuarto de Junto, grupo de la IP mexicana que asesora y supervisa oficiosamente a los negociadores al mando de Ildefonso Guajardo, anunció que en 10 días, o sea, el meritito Cinco de Mayo, día que las armas mexicanas se cubrieron de gloria en Puebla, a la diplomacia mexicana las púberes canéforas ( que diría Darío ) ofrendarán cualquier sustituto del acanto que sirva para condecorar a los negociadores victoriosos.

Así de sencillo: ni un paso atrás en la defensa de la dignidad y la soberanía; puertas y puertos abiertos a los países – que son prácticamente todos – que quieran comerciar con México, y una reputación impecable de seriedad y profesionalismo, tanto en lo financiero como en lo industrial, en las políticas de exportación. Por lo demás, a exabruptos de dipsómano, audífonos de cantinero.

Algunos detalles del Tratado Integral y Progresista Asociación Transpacífico ( CTPP/ TPP-11)

- Acceso a 200 millones de consumidores potenciales

- Eliminación de 95 por ciento de aranceles para productos mexicanos

- Protección para las industrias textil, del calzado y la confección mexicanas



- crecimiento del 312 por ciento de las exportaciones mexicanas al bloque en 15 años

