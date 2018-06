Juego de palabras | Lo único seguro el próximo domingo es que va a llover

Según una encuesta de Consulta Mitofsky dada a conocer el pasado día 24 de este mes, López Obrador tiene un 37.7 por ciento de las preferencias; Anaya, 20 por ciento y Meade un 17.7 por ciento. El 21.5 por ciento de los consultados no respondió.

Es este 21.5 por ciento de indecisos y reservados – equivalentes a más de 20 millones de votos - el que mantiene vivas las esperanzas de quienes desean una tercer derrota del “ Peje “.

Una derrota que, según el Wall Street Journal, biblia financiera del mundo occidental, no debe desestimarse.

El texto Mexico's election is in play, La elección de México está en juego, firmado por Mary Anastasia O'Grady, señala que pese a la franca ventaja de 10 puntos, muchos mexicanos aún tienen la esperanza de que sea derrotado. ” Incluso el diario español El País, - cita O’Grady - que en un análisis del 3 de junio asignó una alta probabilidad de victoria para AMLO, admitió que no está garantizada".

El WSJ señala que aun existe incertidumbre por la persistente apatía por parte del electorado, la cual representa un serio problema para los demoscopistas, ya que hay un gran número de hogares que se niegan a participar en los sondeos.

Si se agrega el voto indeciso, que ocupa al menos un 10 por ciento en la mayoría de las encuestas y por encima del 30 por ciento en algunas; al asignar votos indecisos a los candidatos de forma proporcional, los encuestadores pueden estar distorsionando la imagen real y los datos que se usan para proyectar resultados.

"Las probabilidades hoy favorecen a AMLO. Pero el voto que hizo a Donald Trump presidente de Estados Unidos, el Brexit y el referéndum colombiano sobre el acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos con el grupos terrorista de las FARC sorprendió a todos los encuestadores. Una derrota de AMLO no puede descartarse", afirma el santón de la prensa financiera mundial.

Los opositores se sumarán a quien sea capaz de derrotar al “ demagogo de izquierda “

EL WSJ indica que los seguidores de López Obrador son una base electoral firme; por otra parte pronostica que sus opositores se sumarán al candidato que luzca capaz de derrotar al "demagogo de izquierda".

El artículo destaca el historial de corrupción del tabasqueño. Y señala como ejemplo, la construcción del segundo piso del periférico en CDMX, durante su gestión entre el 2000 y 2005, esa obra es un claro ejemplo de un proyecto sin licitación y transparencia. ( Proyecto que, por cierto, estuvo a cargo de la hoy candidato de AMLO a la jefatura de gobierno de la capital ).

Buenos días. Buena suerte.

