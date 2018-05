Juego de palabras | Los partidos existen para tomar el poder

Por definición, los partidos políticos existen para buscar el poder. Y vale la pena repetirlo, porque en México una pavorosa mayoría de los dirigentes – dueños, en algunos casos – de membretes kubertológicos, parecen creer que sus formaciones estan para defender tesis ideológicas y/o religiosas, para empoderar una clase social sobre las otras, para hacerlos ricos, para darle chamba a sus cuates y para aparecer en los medios y en las redes. De tomar el poder se acuerdan poco : unos porque ya lo tienen o porque están seguros de que lo tendrán dentro de poco; otros porque, como quienes entraban

en el Infierno de Dante – Allighieri, no Delgado. Éste último, cuando ha querido hacer poesía, el consejo universal que ha recibido es “ está bien que hagas versos, pero no odas “ – como quienes entraban al Inferno del florentino, decía, han perdido toda esperanza.

Vale la pena repetirlo también, porque el PRI, hasta el momento la principal fuerza política del país, tiene un nuevo presidente, que sustituye a otro de esos que, al parecer, nunca tuvo claro que trabajaba para, en su caso, conservar el poder.

Llega a Insurgentes 59 René Juárez Cisneros con la misión de mantener al PRI en Los Pinos. Lleva apenas unos días en el puesto, así que sería injusto esperar que camine sobre las oscuras aguas o desfaga entuertos de rancia data - aunque el anuncio de la entrada en acción de los cinco millones de promotores del voto por Meade debe haber azuzado algunos optimismos – pero se le ve pasión, garra , oficio y buena memoria ( para recordar, por ejemplo, que a principios de la campaña del 2000, Francisco Labastida le llevaba 20 puntos de ventaja a Vicente Fox ).



Entonces mucho corazón, que es lo que hace falta: todavía las cosas no ha llegan a la entrada de la cueva de Betania. Porque ya sabe usted: lo imposible puede hacerse inmediatamente, pero los milagros requieren algo más de tiempo.

Como me lo contaron, se lo cuento Homo sum, humani nihil a me alienun puto ( lo anterior no es un barrunto homofóbico, es la admirable máxima de Terencio: Hombre soy, y nada humano me es ajeno ). Si esto era cierto en Roma dos siglos antes de Cristo, mucho más lo es ahora, desde que Mcluhan nos convirtió en aldea global.

La salida de Trump del acuerdo antinuclear con Irán le va a dar un toque a México, y en uno de sus nervios más sensibles: los energéticos. Porque la subida del petróleo gringo significa subida de las gasolinas, que la importamos toda. Y los gasolinazos tienen una historia negra en nuestra política.

Buenos días. Buena suerte.

juegodepalabras1@yahoo.com

Sitio Web: juegodepalabras.mx