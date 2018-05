Con un PRI inexistente, pero con estrategias inéditas y tácticas irresistibles – que nadie se explica por qué no se capitalizan en la campaña de Meade – Eruviel Ávila



hizo candidato al gobierno capitalino a Mikel Arriola y el salvador del IMSS, una virgen política, pero un demonio de la organización, está logrando lo que parecía imposible: mandar al tercer lugar en las encuestas a la frentista Alejandra Barrales y empezar a comerle la ventaja a la morenista Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con encuestas domiciliarias elaboradas por varias empresas, Sheinbaum conserva una intención de voto del 34 por ciento, mientras que Arriola tiene 24 por ciento y Barrales se va a la cola con 22 por ciento.







Los insoportables de la semana



El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Por tercera vez, así que esperamos que sea la vencida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió en contra de una determinación del INAI, estableciendo que el itinerario de la flota aérea del estado Mayor Presidencial es de carácter reservado por cuestiones de seguridad, ya que su difusión podría afectar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.



Entonces, sugerimos al INAI que deje de estar dando lata con los horarios de los viajes del Presidente, que no nos imaginamos cómo puede interesara las ciudadanas y ciudadanos mexicanos, salvo a su familia y colaboradores ( y por supuesto, a

terroristas ).





Luke Messer y 20 legisladores republicanospiden el Nobel de la Paz para Donald Trump



Veinte legisladores republicanos, encabezados por Luke Messer, enviaron una carta al Comité Nobel noruego para "postular respetuosamente al presidente Donald J. Trump para recibir el Premio Nobel de la Paz 2019 por sus esfuerzos para poner fin a la Guerra de Corea, desnuclearizar la península coreana y llevar la paz a la región".

Como es tradicional, el Comitése abstuvo de hacer comentarios sobre los candidatos, pero los ciudadanos escandinavos recibieron con risas la perspectiva de otorgarle la presea a Trump por pacífico. Que se lo den por el sexo o porla impopularidad, sugirieron algunos.



Fondo Monetario Internacional (FMI ).-



Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del FMI dijo que a la instituciónle gustaría que México tuvierauna deuda pública más baja.

A eso solo se puede contestar diciendo que no solo al FMI, sino al gobierno y al pueblo de México no nada más le gustaría, le encantaría, no deberle nada a nadie.



Buenos días. Buena suerte.



