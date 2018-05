Juego de palabras | Si Dios viviera en CdMx, le romperían las ventanas

Ningún presidente mexicano del último cuarto del siglo pasado y lo que va de este se ha librado de los rumores de que no terminaba su mandato. La única diferencia acerca de Peña Nieto, es que a los otros el Ejército les iba a dar un golpe de Estado, y a él se lo darían civiles.

Si los precedentes sirven para algo, el presidente Peñapuede estar tranquilo, como seguramente lo está.

El último presidente desde hace casi un siglo que no terminó su sexenio fue Pascual Ortíz Rubio. Electo en 1930, renunció dos años después, víctima del maximato de Calles. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 86 años y el motivo fueron las intromisiones de un ex presidente, fenómeno que no parece estar dándose ahora, aunque vaya usted a saber.

Estos fermentos de derrocamiento y/o destitución nacen por la guerra sucia que siempre subyace en las actividades de toda oposición, especialmente durante las campañas presidenciales, y se desarrollan en mayor o menor grado porque caen un caldo de cultivo especialmente rico: los mexicanos nunca están a gusto con quienes los gobiernan. Si Dios viviera en CdMx, le romperían las ventanas a pedradas.

Además, uno de los muchos sacrificios que hemos tenido que hacer por la democracia es soportar la hiperactividad política. Antes, con la presidencia dinástica, cada seis años se hacía la comedia electoral y finalizada ésta los actores se iban a sus oficinas y el público a sus ocupaciones habituales. No se volvía a hablar de candidatos en cinco años. Hacerlo antes equivalía a un delito de lesa majestad castigado con el ostracismo más severo, según la fórmula/maldición “ en política y fotografía, el que se mueve no sale “. En aquellos tiempos no había teléfonos inteligentes ni cámaras digitales.

Pero ahora los políticos traen hormigas en los calzones. No pueden dejar de moverse, inocentes criaturas del Señor. Ahora la receta sería “ el que da primero da dos veces “, y las campañas para las sucesiones – en los tres niveles de gobierno – comienzan al día siguiente de que el instituto o tribunal electoral correspondiente escoge un vencedor. Ni modo. Si están lloviendo limones, pues hay que hacer limonada.

Para leer mientras llega el primero de julio.

Los amigos cuestan, pero los enemigos son gratis.

La ironía de la era de la información es que ha dado respetabilidad a la opinión desinformada.

Es peligroso equivocarse cuando los que mandan tienen razón, pero es más peligroso tener razón, cuando los que mandan se equivocan.

Nunca se tiene una segunda oportunidad para hacer una primera impresión.

Buenos días. Buena suerte.

juegodepalabras1@yahoo.com

Sitio Web: juegodepalabras.mx