Julio de 2023: un mes negro para Sinaloa

Por Lorenza Hope Damm





Las atrocidades que suceden diariamente en el país parece que no cesan y continúan aconteciendo. Ahora bien, parece que los medios de comunicación dan cuenta cada vez más de una mayor cantidad de eventos de alto impacto en numerosos estados. Pero Sinaloa se ha visto aturdida por eventos de esta naturaleza, sobre todo en el mes de julio del presente año. Aunque es cierto que en comparación a hace un año las atrocidades han ocurrido en menor número, en este mes han ocurrido de manera más frecuente. En tan solo 5 días murieron 13 personas de las formas más violentas.

Pese a que la violencia forme parte de nuestro día a día, todos los casos de violencia de alto impacto que acontecieron durante el mes de julio son innaturales ya que están categorizados en la galería del horror y por ende están lejos de ser habituales. Durante el mes de julio hubo 9 atrocidades mientras que en el mes de julio 10. Sin embargo, en muy poco tiempo esto no quiere decir que haya que desvalorizar lo que pasó en el mes de julio, pues sucedieron cosas espantosas que podrían aterrorizar a cualquiera. Por ejemplo, el asesinato de una mujer a puñaladas por su pareja sentimental en los Mochis, el tétrico hallazgo de un adulto mayor con huellas de violencia en Culiacán o bien el cadáver de un hombre amordozadado y atado de pies y mano hallado dentro de un tambo en Culiacán también. Estos son tan solo algunos ejemplos de los lúgubres hallazgos que se hicieron durante el mes de julio.

Esto nos revela que este tipo de eventos tan terroríficos son cada vez más frecuentes y por ende ya se están instalando en nuestra cotidianidad. Estas historias de terror podrían estar plenamente en la ficción; sin embargo, no lo están pues la realidad de este país supera cualquier tipo de ficción. Es como si estuviéramos atrapados en una película de terror de la cual no conseguimos salir. Claramente, la realidad supera la ficción ya que parece increíble que este tipo de actos inhumanos sean siquiera posibles. Además, también tenemos que tomar en cuenta que hay mucho dolor y tristeza alrededor de estos eventos debido a que hay historias, personas que están implicadas en estos hechos tan horrorosos. Estos eventos de violencia de alto impacto nos hacen ver los aspectos más oscuros de nuestra sociedad y cómo no podemos ni debemos ignorarlos. Todos sabemos que la vida está llena de alegrías así como de dolor y tristeza, sin embargo, para algunos, estos últimos muchas veces vienen cuando menos los esperamos y algunas veces de las formas más cruentas. No podemos saber lo que va a suceder hasta que ocurre, no obstante, nadie merece ser tratado de formas tan dolorosas e inhumanas. Muchas veces nos olvidamos de nuestra humanidad y de que naturalmente no estamos preparados para ese tipo de dolores y penas. Por eso es que debemos aprender a mirarnos y tratarnos con respeto. Decimos esto porque no queremos que caigan en el mismo engaño de siempre, que por esta violencia únicamente son responsables los grupos criminales. Esto no es así pues la oscuridad que padece nuestra sociedad no solamente proviene de estos grupos si no de gente común y corriente ya que se trata también de violencia de género, violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. La oscuridad está en todos nosotros y no podemos convencernos de que los malos están en un lado y los buenos del otro pues no es así. Estas historias de dolor y crueldad nos hacen darnos cuenta de la oscuridad que existe en todos nosotros.

Todas estas historias forman un mosaico de dolor y crueldad que han encontrado la forma de instalarse dentro de nuestra sociedad. Parece que el nivel de inhumanidad no tiene límites y por eso es que es fundamental que hallemos en nosotros esa capacidad de conmovernos que parece que estamos perdiendo.