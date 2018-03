Justicia para los mineros de Sombrerete

Héctor Muñoz Escobar







En un acto de justicia para los trabajadores mineros y sus familias, la mina de Sombrerete, Zacatecas, que llevaba once años en huelga, retomará sus actividades y lo mejor de todo es que el cuestionado líder Napoleón Gómez Urrutia ya no podrá controlar el trabajo y mucho menos chantajear para obtener prebendas para él, no para el gremio.

Y aquí el trabajo del senador Tereso Medina Ramírez fue básico, ya que su asesoría permitió que los mineros se fueran al recuento para determinar si mantenían la huelga que estallaron en 2007, cuando Gómez Urrutia se había convertido en un poder de facto al controlar la actividad minera del país.

Porque no podemos olvidar que en el mismo año, el nominado candidato a senador por Morena, hizo estallar tres huelgas: Cananea, Taxco y Sombrerete, con el argumento de velar por el bienestar de los agremiados al Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, pero que a final de cuentas sólo sirvieron para engordar los bolsillos de Napoleón Gómez Urrutia.

Tiene razón el senador Medina Ramírez cuando dice que el país no merece ese viejo sindicalismo que hizo perder, tan sólo en la comunidad de San Martín, Zacatecas, 650 millones de dólares anuales, con las nefastas consecuencias para los habitantes de esa región que vieron cómo se cerró la única fuente de ingresos de todas las familias que, poco a poco, fueron cayendo en la miseria y en la desintegración porque tuvieron que buscar en otro lado la oportunidad de llevar el sustento a su casa.

Por eso, aunque parezca un asunto menor el trabajo del senador coahuilense Tereso Medina alcanza una gran trascendencia por la reactivación económica que tendrá esa zona de Zacatecas.

Ahora hay que esperar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana realmente esté a la altura de los mineros y no caiga en los excesos y abusos de Gómez Urrutia.

Twitter @jhectormunoz

Instagram @jhectormunoz

Facebook jesus hector muñoz escobar

www.hectormunoz.com.mx