Justicia social para el campo mexicano

El pasado 5 de febrero, se conmemoraron 106 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de la Revolución Mexicana se buscaba garantizar tres derechos sociales: el trabajo, la educación y establecer las bases de la reforma agraria, mediante el reconocimiento de la personalidad de los núcleos ejidales y comunales y la protección de su propiedad sobre la tierra. Desafortunadamente, en la actualidad nos damos cuenta de que la realidad del campo mexicano no ha mejorado. Contamos con prácticas extractivas, donde se paga poco por la tierra y sus frutos, las condiciones de trabajo son precarias y la justicia social simplemente es letra muerta.

Tan solo hace unas semanas se dio a conocer el caso de 42 personas jornaleras que eran obligadas a trabajar en un campo del municipio de Ahome, Sinaloa. Ante tal situación, se entabló un juicio laboral, sin embargo, por no contar con la solvencia económica decidieron llegar a un acuerdo económico y poder regresar a trabajar. Desafortunadamente, este caso solo retrata los abusos que se sufren. Esta desigualdad estructural también llega para las hijas e hijos de los jornaleros agrícolas quienes se encuentran en un estado de marginación, segregación, rechazo y pobreza.

Niñas, niños y adolescentes día a día enfrentan el cansancio, el sol, el hambre y la sed. Lo anterior se da por las características inherentes del trabajo del campo: movilidad, temporalidad e incluso inseguridad, lo que se traduce en abandono a su formación escolar. Los hombres trabajadores agrícolas cuentan con 5.9 años de escolaridad en promedio, mientras que las mujeres trabajadoras agrícolas están con un promedio de 5.5 años de escolaridad y el 80% de sus hijos enfrentan rezago educativo de acuerdo al Inegi.

Lo más lamentable es que por ser familias que se desplazan de un estado a otro, no contamos con un censo para saber cuántos niños y niñas no reciben su educación básica. Por tal motivo he propuesto ante el Senado de la República reformar la Ley Federal del Trabajo para que a través de la Secretaría de Educación, las hijas e hijos de jornaleros vayan a la escuela y se les garantice su derecho a la educación.

Debemos hacer realidad la justicia social agraria, de mejorar el acceso a los derechos de tenencia de tierra, a respetar sus derechos laborales y garantizar la educación a los niños y niñas de los jornaleros agrícolas. Logrando la justicia social agraria podemos vislumbrar un país basado en la igualdad de oportunidades, en el respeto, en la pluralidad y en el desarrollo individual y social. El campo mexicano sostiene cualquier otra actividad del país, es tiempo de atender sus necesidades.