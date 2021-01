Por: José Luis Rodríguez

La violencia de género es una problemática que debe ser atendida desde distintos frentes. Eliminar la violencia contra mujeres y niñas se relaciona con la tarea de visibilizar y concientizar a la sociedad, además de combatir la impunidad en conjunto con las autoridades, aplicando castigo contra las personas responsables de delitos. Mantener la situación actual envía un mensaje equivocado a la ciudadanía y no permite que avancemos como sociedad.

En la medida que las personas impartidoras de justicia emitan sentencias en contra de los responsables y adopten el denominado “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, se darán pasos importantes para que todas las personas puedan entender que todas y todos tenemos los mismos derechos, que no puede haber sometimiento y tampoco ninguna clase de violencia. Se trata de mandar un mensaje muy claro a hombres y mujeres, de que, si cometen un delito serán castigados y no quedará en la impunidad.

En los últimos años se ha presentado un gran avance, ahora las mujeres se atreven a denunciar, hay abogadas que las acompañan y las orientan en ese proceso, pero es necesario que las personas impartidoras de justicia, apliquen criterios con perspectiva de género durante todo el proceso.

En esta labor el Poder Judicial tiene que jugar su parte, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado, que la corrupción se elimina de arriba hacia abajo, también se debe aplicar el mismo criterio, en cuanto a la perspectiva de género, para que todas y todos, sin excepción, cumplamos con este principio.

El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), permite a juezas y jueces, identificar y evaluar: los impactos diferenciados de las normas; la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres; las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género; la distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones; y la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias.

A esto se debe agregar, que por primera vez dos mujeres presiden las Salas de la SCJN, pues la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, son las nuevas presidentas de la Primera y Segunda Sala, respectivamente, para el periodo 2021-2022, hecho que abonará de manera sustancial en esta causa.

En la eliminación de la violencia contra las mujeres debemos de involucrarnos todas y todos, pero en el caso de la aplicación de la ley no sirven los funcionarios (as) que no consideran la perspectiva de género como un criterio para actuar. Es necesario avanzar en la capacitación y en la adopción de las causas de la perspectiva de género para su cumplimiento, pero además es necesario también implementar mecanismos de seguimiento y evaluación en la aplicación de criterios y protocolos.

En el Congreso de la Ciudad nos fijamos como prioridad generar leyes que garanticen el acceso igualitario a una sociedad pacífica y a la justicia con apego a Derechos Humanos, en el que quede claro en cada hogar, en cada colonia, en cada alcaldía que el respeto de las mujeres y niñas son indispensables para lograr la paz social.

Vamos juntas y juntos en favor de la justicia con perspectiva de género.

Volveremos a estar juntas y juntos, y pronto volveremos a abrazarnos.

