Kafka en dos actos y un intermezzo (I)

Acto I: el cuento kafkiano.

En 1986, Ricardo Piglia publica “Formas breves”. Obra de la que es parte un sugerente ensayo dedicado al análisis literario cuentístico intitulado “Tesis sobre el cuento”, en el que a lo largo de once apartados el autor nos presenta una serie de tesis y consideraciones, por demás esclarecedoras, sobre la naturaleza del cuento como forma literaria. El eje principal de su reflexión se basa en que “un cuento siempre cuenta dos relatos”, siendo el más visible aquél bajo el cual se gesta “un relato secreto” que, por lo regular, sorpresivamente emerge al final. Con base en ello, Piglia considera que la historia más importante no es la que advertimos desde un inicio, sino la que se entreteje en el fondo a partir de lo no dicho, de lo sugerido y de lo que pueda llegar a sobreentenderse, siendo a tal punto ésta tan esencial que resulta determinante para la construcción y variantes que pueda adoptar el cuento.

El estudioso también subraya que a lo largo de la historia la manera como ambos relatos han sido entrelazados por los autores se ha visto modificada: mientras en el cuento clásico se narra una historia que, a su vez, prepara la aparición de una segunda sin requerir interpretación y que sólo emerge al final para llevarnos al clímax y resolución del relato, al cuento contemporáneo lo caracteriza que su narración ofrece dos historias entrelazadas como si fueran una sola, fundiéndose ambas hasta detonar en un final provocador y sorpresivo que, difícilmente, se pudo entrever a lo largo de la trama expuesta. De ahí su conclusión en torno a que el cuento oculta de manera artificial una “verdad secreta”, al ser en términos de Arthur Rimbaud una “visión instantánea” que nos permite descubrir lo desconocido “en el corazón mismo de lo inmediato”. “Iluminación profana” que no es otra que el propio cuento.

Como ejemplo de los cuentos clásicos, Piglia alude a los elaborados por autores como Edgar Allan Poe y Horario Quiroga, que supieron “cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1”, enfrentando el reto de abordar y desarrollar dos historias que transitan a partir de dos lógicas narrativas antagónicas, de las cuales los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. Jorge Luis Borges en cambio, de acuerdo con Piglia desarrolla siempre la historia 1 como una tradición o un género, en tanto que la historia 2 “es siempre la misma”, con la particularidad de que en el cuento borgiano el autor hace “de la construcción cifrada de la historia 2 tema del relato”. A su vez, en escritores como Katherine Mansfield, Sherwood Anderson y el propio James Joyce, los cuentos se construyen desde una tensión constante que nunca se resuelve, tal y como lo refiere la teoría del iceberg de Ernest Hemingway (antiguo alumno y luego crítico de Anderson), según la cual “lo más importante nunca se cuenta”. La mejor muestra de ello: Franz Kafka.

Y es que el reto de un cuento no sólo será cómo el autor estructura ambas historias. Existe además un elemento crucial, definitorio, que da sello a la obra cuentística, tal y como refiere Piglia: “los finales son formas de hallarle sentido a la experiencia. Sin finitud no hay verdad” y, sin duda, éste es el mayor desafío para un autor de cuentos. De ahí la magistralidad de Kafka quien, a la inversa y a diferencia de la tradición cuentística que encriptaba el desarrollo de la historia secreta, afirmaba y confirmaba que en el comienzo de todo cuento siempre hay “vacilación” pero también “certeza”, al hacer enigmática y obscura a la historia visible y, en cambio, exponer de modo sencillo y diáfano al final de su relato a la historia “secreta”, pero había algo más en su concepción sobre la génesis cuentística y esto aflora el 19 de diciembre de 1914, cuando nuestro autor checo escribe en su “Diario”: “En el primer momento el comienzo de todo cuento es ridículo. Parece imposible que ese nuevo, e inútilmente sensible cuerpo, como mutilado y sin forma. pueda mantenerse vivo. Cada vez que comienza, uno olvida que el cuento, si su existencia está justificada, lleva en sí ya su forma perfecta y que sólo hay que esperar a que se vislumbre alguna vez en ese comienzo indeciso, su invisible pero tal vez inevitable final”.

¿Cómo definir al cuento entonces desde la óptica kafkiana? Como un ente viviente que va moldeándose a sí mismo y adquiriendo forma a la par que va evolucionando y se va desarrollando. Esto es, el cuento mismo (no sólo los personajes kafkianos) deviene también y por sí mismo, en una especie de objeto-sujeto que se encuentra de modo permanente en un proceso de metamorfosis integral. Ello, porque aún y cuando dicha metamorfosis supondríamos corre a cargo del autor, luego de leer a Kafka podemos arribar a la conclusión de que no sólo el cuento es un cuerpo que contiene en sí su razón de ser, su principio y fin: cada cuento posee su propia ontología y su propia teleología, por lo que es en pos de su propia razón que se ve sometido a un proceso de transformación metamórfica.





