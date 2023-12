Kalimba ¿otra vez?

Otra vez, Kalimba. Este cantante siempre se pone en el ojo del huracán con temas relacionados con la masculinidad hegemónica patriarcal. Valga esta columna para reflexionar sobre sus declaraciones, en su reciente participación, en el podcast “Auténtico” de Pedro Prieto.

Cada vez que escucho una entrevista con Kalimba, igual que me ocurrió cuando lo entrevistó Jordy Rosado y luego Roberto Martínez de “Creativo”, debo tener paciencia para entender desde dónde está hablando.

La charla con Pedro Prieto fue muy criticada en redes sociales, en especial por los comentarios de Kalimba sobre la masculinidad. Sin embargo, al ver el episodio 125 de este podcast, que por cierto la producción tituló “Ser buen padre, crianza respetuosa, la mujer”, lo que más me sorprende no son las respuestas del entrevistado, sino la falta de capacidad crítica por parte del interlocutor para atajar los comentarios.

Aquí lo que dijo Kalimba. “Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla, estoy seguro, estoy absolutamente seguro. ¿Quién no quiere a una persona que te pueda defender?”.

El entrevistador quizá pudo recordar lo que pasó con Will Smith en la entrega de los Oscar 2022, cuando el actor golpeó al conductor Chris Rock, en plena transmisión mundial. Lo abofeteó por un chiste que el comediante hizo sobre Jada Pinkett Smith.

La crítica que en esos momentos circuló es la que nuevamente podría haber comentado el entrevistador de Kalimba. Las mujeres no están esperando un caballero andante que las defienda. Esa es una idea añeja de los libros de caballería que hasta Cervantes parodió con El Quijote.

Los comentarios de Kalimba fueron más allá, sin que ni siquiera alguien de su equipo pidiera tiempo para hacerle reflexionar al cantante respecto a que sus comentarios iban en contra de todo lo que cada 8 de marzo los colectivos feministas gritan: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”.

Y es que el cantante comentó que no permitía que su hija menor de edad vistiera faldas cortas, porque no eran para su edad.

“¿Cómo le explicó a ella (a su hija) que no está padre la minifalda de la actriz de la telenovela, no estoy diciendo ninguna en específico, pero todos sabemos cuál, pero tu hija te dice: Yo me quiero disfrazar como la actriz de mi personaje favorito. Es que la actriz usa una falda más arriba de la que tu edad puede llevar. Esa falda te la pondrás tú, bajo tu propia prerrogativa y sabiduría, a la edad que ya tengas para saber si te la quieres poner o no y qué consecuencias trae. Ahorita no lo tienes. Pero cómo le explico que no si todas sus compañeritas van a ir vestidas con esa faldita”, decía Kalimba.

Aunque su comentario inicial era para criticar la letra de las canciones de reggaeton que no son adecuadas para las infancias, al final terminó hablando de algo que es profundamente cuestionable respecto a que las mujeres no podemos vestir como se nos venga en gana porque el solo pensar que usamos un determinado tipo de ropa provocará a los hombres. Como si los hombres no tuvieran la responsabilidad de tener autocontrol.

Kalimba no se refirió a esto ni mucho menos a su entrevistador. Más aún, Kalimba siguió comparando con las novelas de caballería, respecto a cómo es su paternidad con su hijo de 6 años.

“Me dedico a crearlo un caballero y un varón con valores. En unos años, con un click va a poder objetivar a las mujeres, porque algunas se prestan a eso, algunas dicen miren mis fotos sin ropa y de esto gano dinero. Miren mis fotos sin ropa a ver si me invitan a un yate a ver si me invitan a una fiesta. Y todo lo que consigo es a través de mostrar mi cuerpo. Y mi hijo va a poder ver todo eso, todos los días, y el día que yo le digo: Así no se ve a las mujeres. Él tendría la razón en decirme, por qué no si ella misma lo está haciendo. Porque si estás vendiendo un producto, después es bien difícil que no te lo compren”, decía Kalimba.

En esa charla, Kalimba repetía una pregunta “Cómo les explico a mis hijos”. En ese momento entra la educación sexual infantil. Así es como se explica:

Primero. Teniendo claro como adultos qué queremos comunicar y si a ti como adulto te hace ruido la faldita corta, el que debe de trabajar eso que te incomoda eres tú como adulto, porque de otra manera solo le estás transmitiendo un prejuicio a tu hija.

Teniendo claro y si a ti como adulto te hace ruido la faldita corta, el que debe de trabajar eso que te incomoda eres tú como adulto, porque de otra manera solo le estás transmitiendo un prejuicio a tu hija. Segundo. ¿Qué es lo que realmente quieres enseñar? ¿Le quieres pedir a tu hijo o hija que cuando escuche las letras de reggaeton se tape los oídos o que mejor te cuente qué escuchó? Lo que quieres es fortalecer un vínculo de confianza padre-hijxs y no lo vas a hacer a través del miedo y de la prohibición, lo harás a través de la comunicación asertiva.

¿Qué es lo que realmente quieres enseñar? Lo que quieres es fortalecer un vínculo de confianza padre-hijxs y no lo vas a hacer a través del miedo y de la prohibición, lo harás a través de la comunicación asertiva. Tercero. Además de que te cuente qué está escuchando quieres que te pregunte qué dudas tiene y qué inquietudes le genera. Sin embargo, por el camino que plantea Kalimba, y que seguramente muchos otros padres varones se han planteado, no lograrán que sus hijos e hijas les tengan esa confianza.

El mismo Kalimba comenta que quizá su hija diga que usar una minifalda ella no lo ve mal y que su papá es un exagerado. En cierto sentido, la niña tiene razón, porque cuando una niña o un niño varón quieren ponerse una falda cortita o cierta ropa, su deseo infantil no tiene las connotaciones que damos los adultos.

Es lo mismo que cuando se quiere comer un helado. Los infantes no piensan en cuánta azúcar, cuántas calorías o si ya comieron y aún no es el momento de comer postre. No. Un niño solo quiere comer un helado.

Del adulto dependerá si le da helado o no. Lo mismo con la minifalda o el celular. El padre sabrá si se lo da o no. Pero los adultos debemos asumir que les damos las cosas a los menores con acompañamiento. Es decir, se pone la minifalda y la vemos bailar. Así la niña o el niño reconocerán la diferencia de una mirada amorosa y respetuosa de una mirada morbosa.