La 4T contra la autonomía del INE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió prolongar el periodo de su Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. La reelección anticipada se aprobó por mayoría y con apego a la normatividad que rige al órgano autónomo. Sin embargo, la decisión fue criticada por la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. La crítica generó polémica porque la Secretaria no tiene ninguna atribución para realizar un planteamiento y parece una intención por parte del Gobierno Federal de socavar la autonomía del instituto.

El INE es un órgano autónomo que cuenta con personalidad jurídica y está obligado a cumplir con las leyes y normatividad aplicables a cualquier otra institución del Estado. El objetivo del INE como órgano autónomo es especializar, agilizar y transparentar las elecciones de representantes políticos. La principal características del INE como órgano autónomo es que ninguna autoridad, pública, privada o política puede interferir en su gestión interna, lo que lo hace imparcial y objetivo en sus decisiones.

En el contexto descrito en el párrafo anterior, el Consejo General del INE aprobó con ocho votos a favor y tres en contra la reelección anticipada de su Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina. La decisión se votó en una sesión extraordinaria que se encuentra dentro de los marcos normativos que rigen al instituto. El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, argumentó que la renovación anticipada del Secretario Ejecutivo se debe a la carga de trabajo que representa la organización y desarrollo de las elecciones que se realizarán en 2021.

Ante la decisión tomada por el Consejo General del INE, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, realizó un posicionamiento a través de su cuenta Twitter, en la que descalifica al Consejero Presidente de INE afirmando que “no es de demócratas” la decisión tomada y que “sea valiente” para escuchar al “único Consejero Electoral del INE que hoy representa a todos lo mexicanos”, José Roberto Ruiz, quien votó en contra de la reelección. El posicionamiento de la Secretaria atenta contra la autonomía del INE y excede las atribuciones que en su papel de Secretaria tiene con referencia a los órganos autónomos del Estado mexicano.

No es la primera vez que la Secretaria Sandoval arremete contra la autonomía del INE, en 2019 acuso al Instituto de hacer uso inadecuado y excesivo del presupuesto otorgado, así como acusó al Consejero Presidente de ser aliado de gobiernos anteriores. Esas acusaciones y el posicionamiento reciente dejan en claro que la Secretaria excede las atribuciones que su puesto le otorgan y no respeta la autonomía del órgano. Y no es la única, diputados, senadores e incluso el mismos Presidente de la República han criticado la autonomía del INE y elaborado estrategias para incidir políticamente en la estructura del Consejo General.