La 4T en su laberinto

La lucha del hombre contra el poder, es la lucha de la memoria contra el olvido.

- Milán Kundera

1. ¿Estamosen recesión? Si bien no existe una definición única, nos comenta Gabriel Casillas en el periódico El Financiero, de lo qué es una recesión, existe una “regla práctica” (rule of thumb) que se utiliza ampliamente, la cual un país se encuentra en esta situación o recesión técnica cuando se observa al menos dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativas, con respecto al trimestre anterior (ajustadas por estacionalidad).

El INEGI reportó una tasa de crecimiento trimestral del PIB de -0.2%; nulo crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado y de 0.7% en el tercer trimestre de 2018. Entonces, utilizando la “regla práctica”, México no se encuentra en recesión, siguiendo a Casillas, todo depende del reporte del PIB del segundo trimestre el próximo 31 de julio (El Financiero, 16/07/2019, p.8).

2. ¿Y el empleo? De acuerdo con la información publicada en La Jornada, aún con la generación de empleo anunciada por el IMSS de 20 millones 368 mil 666 puestos formales hasta el 3 de junio, la cifra más alta en la presente administración federal, no se han alcanzado los niveles de noviembre pasado cuando se reportaron 20 millones 457 mil 926. Siguiendo con la nota de dicho diario, las estadísticas de la STPS, las cuales replican las cifras del IMSS, cada año se registra una baja estacional de noviembre a diciembre en cuanto plazas de empleo formales registradas. No obstante, en los años anteriores se conseguía una recuperación de las cifras de empleo en marzo abril misma que en el presente año no se logró (La Jornada, 15/07/19, p.15).

3. ¿Cómo crecer? Uno de los reclamos del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, fue que AMLO no quería una Reforma Fiscal, lo cual nos lleva a una pregunta ¿es posible tener una distribución del ingreso menos desigual únicamente con ahorros, recortes y despidos, sin tocar a los grupos de altos ingresos? Esta forma de conducir las finanzas públicas parece más bien un pacto para no tocar las ganancias de los grupos privilegiados que concentran gran parte de la riqueza nacional. Es evidente, que el inquilino de Palacio Nacional no tiene la menor idea de cómo seguir fortaleciendo sus políticas sociales, sino es a través de echar a la calle a miles de trabajadores del sector público. Ahora, para distinguirse del neoliberalismo le llama a su proyecto “economía moral”. ¿Alguien podría explicarle al tabasqueño que la moral del Capitalismo es depredadora? Recordemos que él no es anticapitalista.

pedropenaloza@yahoo.com

@pedro_penaloz