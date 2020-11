La apuesta de López Obrador

De ser justa la razón central de la argumentación de Andrés Manuel López Obrador para negarse a felicitar al ganador de las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden, los más de setenta jefes de Estado y de gobierno, entre ellos líderes de los cinco continentes, podrían ser señalados como injerencistas e irrespetuosos de la autodeterminación de los pueblos. No lo serían en cambio el escaso número de mandatarios que se han abstenido de expresar al candidato triunfador en los comicios norteamericanos su satisfacción por la victoria. Adalides de la soberanía de los estados serían personajes como Vladimir Putin, de Rusia; Tayyip Erdogán, de Turquía; Xi Jinping, de China, o Jair Bolsonaro, de Brasil. Enemigos de ese principio de la política internacional habrían sido también los cientos de jefes de Estado y de Gobierno que en 2006 felicitaron a Felipe Calderón sin tener en cuenta que su contrincante derrotado, el mismo López Obrador, se inconformaría con el resultado de las elecciones presidenciales, se proclamaría presidente legítimo y se plantaría por espacio de varias semanas en las avenidas principales de la ciudad de México, aun antes de darse a conocer el veredicto de la autoridad electoral en los comicios de ese año.

La verdad que se trasluce en la negativa de López Obrador de pronunciarse ante el resultado de las elecciones en Estados Unidos no tiene nada que ver con la soberanía y la autodeterminación de las naciones; la Constitución mexicana establece con toda claridad que nuestro país no reconoce, no desconoce ni califica a gobierno alguno, solamente mantiene o no relaciones con ellos. Frente a Estados Unidos el momento no es el de un reconocimiento al ganador en las elecciones, sino una fórmula diplomática ante la evidencia admitida inclusive en prácticamente todos los sectores políticos y por la población en general de la Unión Americana. La razón no confesada de la negativa salta a la vista: López Obrador apuesta a los recursos legales que empleará Donald Trump, el presidente derrotado, para echar abajo el triunfo de su oponente que de acuerdo con los usos de la política norteamericana es el presidente electo aun antes de que el próximo 14 de diciembre el Colegio Electoral ratifique en el papel lo que para la mayoría del pueblo estadounidense es un hecho irreversible; inclusive lo es para buena parte de la militancia del Partido Republicano que no ha decidido acompañar a Trump en su intento por despojar de su triunfo al ganador. Lo cierto es que Donald Trump fue el candidato, por lo menos in pectore de López Obrador y que su derrota lo es también para su amigo mexicano, no obstante los argumentos que éste enarbola para disfrazar la decepción y el enojo por el resultado de las elecciones.

La similitud que López Obrador encuentra entre la derrota de Trump y la suya en 2006 pone en evidencia una suerte de coincidencia en la política de México y Estados Unidos. López Obrador fue vencido por Felipe Calderón, pero se sirvió de su derrota electoral para mantener el lopezobradorismo en las dos justas electorales siguientes hasta alcanzar el triunfo indiscutible en 2018. En ese lapso López Obrador mantuvo una campaña finalmente victoriosa por su tenacidad y beneficiada por los errores de los dos gobiernos siguientes, el panista que no logró mantener a su corriente en el poder y el priísta de Enrique Peña Nieto que tiró por la borda las oportunidades de consolidar el retorno de su partido a la presidencia de la República.

Como en 2006 en México sobrevivió el lopezobradorismo, en Estados Unidos el trumpismo está y estará presente no sólo en las decenas de millones de sufragantes en su favor, sino en la corriente que representa de un populismo de derecha que alienta la división, el odio y el desprecio a todo lo que no se considere la pureza y la supremacía norteamericanas.

La apuesta de López Obrador por los intentos de Trump de revertir el triunfo de Joe Biden se mantiene, no obstante que en algún momento se verá obligado a aceptar al candidato demócrata como presidente de Estados Unidos, con la obligada felicitación al canto. López Obrador deliberadamente ignora el sentir de la opinión pública de México. Desaprovecha así la oportunidad del momento para iniciar un acercamiento con el futuro presidente norteamericano y comenzar negociaciones con el equipo que gobernará en el vecino, el país más poderoso del mundo, sobre cuestiones bilaterales, regionales e internacionales como lo está haciendo el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, consciente de su responsabilidad dentro del T-MEC.

