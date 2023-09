La arena está lista

El domingo pasado se consolidó la aspiración de Xóchitl para la Presidencia de la República, y pareciera como si este hecho hubiera significado un cambio sustantivo en la correlación de fuerzas en el país; sin embargo, nada es más distante que esto. Ver las fotos del Frente en el Ángel de la Independencia evocan la ambición, la voracidad y la insensatez acompañando a la ingenuidad. Aunque bien tiene su mérito, ya que en pocos días logró que los factores efectivos del poder vinculados a un proyecto de derecha se alinearan con ella, y que otros aspirantes declinaran en su favor o fueran eliminados del proceso, como fue el caso de Lilly Téllez, Santiago Creel, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes.

Pero la realidad es diferente, no se ha alterado la correlación de fuerzas ni la posibilidad de un resultado diferente previo a su activismo. Si uno analiza las encuestas, encontraremos que en los careos quienes en ese momento parecían los representantes más “fuertes” por el Frente Amplio por México tenían los mismos porcentajes o si acaso un avance marginal. Por ejemplo, en el mes de mayo de este año, Lily Téllez tenía 23 puntos porcentuales como la favorita de la oposición, mientras que Claudia Sheinbaum 34 por ciento de la preferencia en MORENA; sin embargo, hoy, de acuerdo a la última encuesta publicada por El Financiero en el mes de agosto, se mantiene 23% ahora por Xóchitl mientras que la ex jefa de gobierno obtendría un 42%. Está claro que toda la alaraca y el ruido sobre el fenómeno “Xóchitl” es un juego de espejos, ya que no se ha movido un voto de MORENA o de los indecisos a la causa de la derecha.

Todo esto nos lleva a una sola cosa: que no se trata de Xóchitl, que si bien es carismática y tiene una historia de vida que puede ser atractiva al electorado de clase media, no se trata de su coloquialidad o frescura, sino que al final representa un proyecto, el cual es apoyado por grupos empresariales y organizaciones, pero, sobre todo, por tres partidos políticos que no prestigian en lo más mínimo.

Al final y para su infortunio, Xóchitl tendrá que ser el rostro de personajes impresentables como Alito y Marko Cortés, así como de los tropiezos del PRD, que representa a la izquierda que se ha convertido en nada menos que la servidumbre de la derecha. Será interesante observar cómo Xóchitl podrá manejar a las burocracias voraces y extraviadas de los partidos. ¿De verdad alguien con un mínimo de patriotismo, sentido común y un par de neuronas activas podría aspirar a ser gobernados por Alitos y Markitos?

El proceso arranca ya y todos hemos tomado posiciones; será la definición entre un proyecto social que busca fortalecer al Estado sobre la base del humanismo, encabezado por una científica con resultados probados, claridad ideológica y visión de futuro, que no tuvo que bajar a nadie, electa en un proceso significativo con una gran participación, y que al final logra el consenso del partido, gobernadores, legisladores y casi todos los competidores, frente a Xóchitl y el ánimo malqueriente. Vendrán días tormentosos, no sorprenderán las “filtraciones” que no es otra cosa que los trabajos de inteligencia interna y externa, y otros golpes. Estamos seguros de que nuevamente la República derrocará al imperio. La lucha por el futuro de la nación empieza ahora.

Nota al pie. El gran fracaso de la derecha es que después de todo el ruido para la promoción de amparos contra libros de textos y planes de estudio, los malquerientes no llegaron ni a 60. Tirar un árbol junta más amparos que eso, y los exhibe por su mezquina organización, sus ambiciones, alcances y resultados. XXX TWITTER @LuisH_Fernandez