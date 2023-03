La atención para la salud mental en México en rezago y ahora con desabasto 

Andrés Castañeda Prado, cooordinador de la causa Salud y Bienestar en Nosotrxs

@castanedaprado / @cerodesabasto /@NosotrxsMx





La salud mental es un tema delicado que no puede ser tomado a la ligera. En especial, las enfermedades mentales son un problema de salud pública que deben ser atendidas de manera integral. Es fundamental que los pacientes tengan acceso a la atención y a los medicamentos que les son prescritos para controlar su padecimiento y mejorar su calidad de vida.

En los últimos años, el desabasto de medicamentos para la salud mental en México se ha convertido en un problema creciente y preocupante. A medida que aumenta la demanda de servicios de salud mental, los pacientes encuentran cada vez más difícil obtener los medicamentos que necesitan para garantizar su salud.

Este problema se debe a una serie de factores complejos, entre los que se incluyen la falta de financiamiento suficiente para el sistema de salud, la falta de una política clara en materia de salud mental y el aumento de la demanda de servicios de salud mental. Además, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado aún más el problema, ya que ha generado una mayor necesidad de atención médica y ha afectado la cadena de suministro global de medicamentos.

Aunado a este aumento en la demanda de atención derivado de la pandemia, no se ha recuperado el número de consultas y atenciones a este grupo de pacientes. Por ejemplo, mientras que en la Secretaría de Salud se dieron más de 2.6 millones de consultas en hospitales psiquiátricos, para 2022 se dieron apenas 1.8 millones. Lo mismo sucede en las Unidades de Especialidades Médicas (UNEME) que en 2018 dieron más de 217 mil sesiones de psicología y para 2022 solo se dieron poco más de 151 mil.

Entonces no solo se han dado menos atenciones, sino que quienes logran recibir la atención no se les garantiza el acceso a los medicamentos. Para 2022 las enfermedades relacionadas con la salud mental ocuparon el primer lugar en reportes de desabasto registrados en la plataforma cerodesabasto.org. Esto se agudizó aún más los primeros meses de 2023 incrementando los reportes de manera considerable, sobre todo a nivel privado en donde aumentaron en un 1100% respecto al último trimestre del 2022. De los reportes relacionados con la salud mental un 33% son en el sector privado, un 39% en el sector público y un 28% señalan que no se encontraron ni en el sector público ni en el privado.

El desabasto de medicamentos para la salud mental tiene consecuencias graves para los pacientes que dependen de estos medicamentos para mantener su bienestar y calidad de vida. La interrupción de la medicación puede tener efectos negativos en la salud mental de los pacientes, incluyendo un aumento en los síntomas de sus trastornos mentales, lo que puede llevar a una mayor discapacidad y sufrimiento.

Es importante destacar que el desabasto de medicamentos para la salud mental no solo afecta a los pacientes, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Los pacientes que no reciben tratamiento adecuado pueden ser más propensos a experimentar problemas de conducta, problemas sociales y dificultades para mantener relaciones saludables.

Las causas del desabasto son muchas y de fondo se encuentra la falta de una política farmacéutica nacional que establezca una estrategia coordinada entre la industria farmacéutica, las autoridades de salud, las autoridades regulatorias, al personal de salud y a las y los pacientes. Mientras eso no suceda las pacientes seguirán vulnerables ante la crisis en las cadenas de suministro, las decisiones comerciales de la industria o las fallas en la adquisición y distribución de las autoridades en salud.

Es fundamental que se tomen medidas para abordar el desabasto de medicamentos para la salud mental en México. Esto incluye una mayor financiación para el sistema de salud, una política clara en materia de salud mental y una mejora en la cadena de suministro de medicamentos. También es necesario mejorar la educación y concienciación sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de tratamientos efectivos.

El desabasto de medicamentos para la salud mental es un problema urgente que requiere atención inmediata y soluciones efectivas. Se tienen que abordar las causas subyacentes del problema, para esto, es fundamental que se escuche la voz de todos los sectores poniendo siempre a las y los pacientes en el centro.

La salud es un derecho, no un favor.