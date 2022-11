La beca escolar es constitucional

La Constitución es la base sobre la cual se sostiene el Estado, es su diseño institucional pero también, y lo más importante, es la carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos derechos han tenido una evolución primero garantizando lo más esencial: la libertad, la vida y la propiedad; luego evolucionaron a derechos sociales como la igualdad, la seguridad, el derecho a la vivienda, al trabajo digno y a la educación laica y gratuita.

Hoy la Ciudad de México ha dado un paso histórico hacia una nueva generación de derechos, con mayor profundidad y que ayuda de manera fundamental a cumplir la promesa constitucional de la educación. La educación como hecho aislado de la realidad socioeconómica se vuelve solo discursiva, con esta reforma que hace un derecho constitucional los programas “Bienestar para niñas y niños, Mi Beca para Empezar” y “La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela”, no sólo se potencia el derecho a la educación, sino que se amplía todo el espectro constitucional mexicano.

Por primera vez en la historia, no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el país, los estudiantes de escuelas públicas de la capital recibirán por ley un apoyo de 500 pesos para primaria, 550 para secundaria y 600 pesos para alumnos de Centros de Atención Múltiple, con una inversión de más de 5 mil 400 mdp para las becas de educación básica y 350 mdp para La Escuela es Nuestra-Mejor Escuela, cifras que aumentarán cada año. Esto nos muestra que no sólo es la entrega de becas como un hecho aislado, es parte de una nueva visión integral, social y humanitaria que busca lograr una transformación profunda y de largo plazo; ya que los futuros gobiernos no podrán eliminar dichos programas que son ya un derecho por ley.

Sin duda, la Ciudad de México ha sido históricamente la vanguardia de los derechos sociales y políticos; aquí nacieron los apoyos para la tercera edad y muchos otros que hoy son referente a nivel global. En este momento la reforma constitucional consolida a la Ciudad de México como una ciudad innovadora y de derechos. Innovamos al ser la ciudad más conectada del mundo, al tener el teleférico más grande y al tener uno de los marcos constitucionales y de derechos más eficaces y avanzados a nivel internacional; todo esto es posible con una administración transparente y honesta. La comunidad educativa sin duda reconoce al Congreso local y a la Jefa de Gobierno esta ley, que será un parteaguas en los beneficios de la educación. XXX Twitter: @LuisH_Fernandez