La burla que huere el corazón de México

Hablar de nuestro país para quienes somos mexicanas y mexicanos nos llena de orgullo, pues reconocemos nuestra historia, lucha y compromiso social ante la ciudadanía, pero eso se ha visto manchado y entorpecido ante los malos gobiernos, en especial, este sexenio encabezado por una falsa esperanza que diariamente se deja ver en conferencia, la sátira de una sola visión de los acontecimientos diarios denominada “mañanera”.

Ha habido escasos resultados ante cualquier necesidad en México, y bueno, han pasado diversos acontecimientos nefastos en este gobierno encabezado por el inquilino de Palacio Nacional que a más de 4 años no ha sabido estar al frente del país y mucho menos representar a la población, el continuo desdén hacia las mujeres, los derechos, la Constitución, las instituciones autónomas, las juventudes, la educación de calidad, la transparencia, la democracia, la seguridad, ha hecho que nuestro país se esté hundiendo, hay muchísimas acciones y tareas pendientes que este gobierno no ve, no escucha y por supuesto no atiende.

Esta semana en lo particular me indignó, cómo a muchas y muchos mexicanos, la burla que llegó al corazón del país, la burla que no midió el dolor de una madre, una hermana, una amiga que busca a un ser querido que fue raptado, herido y no se sabe su paradero, la burla que ha generado también hacia la violencia sistemática en contra de las mujeres que no le obedecen o rinden pleitesía, la burla a la desatención de los feminicidios que siguen aumentando y que no existe ni presupuesto destinado a programas y o acciones para prevenir y erradicar la violencia de cualquier tipo, y es que este gobierno se ha concentrado en destrozar la democracia, burlar las leyes, controlar las instituciones, adormecer las mentes con ejes de fanatismo y obviamente, en cuanto ha podido, también callar verdades o polarizarlas con mentiras a modo.

No sólo es lamentable, sino también dolorosa la burla ante muchos hechos que han lastimado a miles de familias mexicanas, pero sin duda, esta semana, al no responder sobre los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, y presuntamente asesinados, demuestra su falta de empatía y su poco interés en la inseguridad y violencia que vive México.

El chiste que hizo en su “programa” de las mañanas a nivel nacional es más que desagradable, tener de frente la realidad y evadirla habla del mal gobernante que es, nadie puede ignorar con ese desdén de no importarle la población como lo hizo él, la inseguridad y el declive que vive el país, donde él es principal responsable de abonar en clarificar, generar acciones, eliminar la inseguridad y darle justicia a estos jóvenes y eso no se ha observado.

No existen acciones reales que abonen, al contrario, diariamente contesta con un tono de burla, como si fuera un bufón y al día siguiente, como siempre, culpa a los demás, culpa a la prensa, polarizando las cosas, la violencia que vivimos ya no es normal y los nulos resultados ante situaciones así hacen despertar a la población en todos los sectores por que actos así no deben quedar impunes.

Las juventudes en este país merecen más que becas, nuestro México debe ser un semillero de oportunidades, de derecho a una educación de calidad, de políticas públicas transversales para la juventud, que demostremos lo que somos con trabajo, cultura, educación, profesionalismo, oportunidades, igualdad de género, desarrollo.

Este país merece mucho más ante un gobierno que no vale lo que México sí. Sigamos caminando para recuperar a nuestra nación, construir y tomar las mejores decisiones es tarea de todas y de todos, el corazón de México está en su gente, no en sus malos gobiernos como el del partido oficialista. ¡Ya basta de destruir a nuestro país!