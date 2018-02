La caja de cristal

Secreto de Estado

Por Daniel Lizárraga

El 17 de octubre del 2017, Raúl Cervantes Andrade renunció como procurador general de la República. Y ese mismo día, anunció que dejaba lista, terminada, la investigación sobre los sobornos entregados por Odebrecht el gigante de la construcción brasileño en México. Un grupo de exejecutivos de esa empresa, convertidos en delatores, han revelado ante tribunales en Estados Uni- dos que entregaron por lo menos 10.5 millones de dólares entre los años 2012 y 2016 a cambio de contratos en Pemex. Desde entonces han pasado tres meses y 19 días. En los hechos, si esos expedientes están cerrados, el caso Odebrecht se ha convertido en un secreto de Estado para el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Ante las elecciones presidenciales del 2018, su administración ha decidido mantener esos archivos dentro de alguna gaveta. Ante el mayor caso de corrupción que haya existido en América Latina han puesto por delante la estabilidad política, quizá también los intereses de algún grupo de poder cuyos miembros pueden estar involucrados hasta el cuello o, por qué no, guardarse algunos de esos dardos cuanto la coyuntura política les resulte conveniente.

Estas tres últimas ideas no dejan de ser conjeturas. Y, difícilmente pueden convertirse en otra cosa, porque el gobierno federal han puesto la secrecía, la opacidad por delante del derecho a saber. Nos han tratado como menores de edad, quienes no tienen capacidad de manejar o entender lo que ha sucedido a nuestro alrededor.

La secrecía sobre la investigación del caso Odebrecht podría representar un alivio al menos por un momento al PRI y al grupo político de Peña Nieto ante la elecciones; ahí está por comprobarse el papel de exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante los señalamientos de los delatores brasileños, concretamente del exdirector de Odebrecht en México, Luis de Meneses Weyll, quien dijo haberle entregado cinco millones de dólares cuando aun formaba parte del equipo de campaña del ahora presi- dente de México.

Ese secrecía también podría servir para guardar archivos y usarlos de la mejor manera posible, siempre de acuerdo con sus intereses. No olvidemos que los primeros sobornos, alrededor de 4.5 millones de dólares llegaron a México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

¿Y si hay una filtración de ese expediente para controlar daños o golpear quien sea necesario?

Esto podría resultar aun más desastroso si pensamos que quien se ha quedado a cargo del despacho es Alberto Díaz Beltrán. Este servidor público es nada menos quien estuvo al frente de la investigaciones del caso Odebrecht. Nadie mejor que él para saber qué tienen esos archivos y hasta dónde puede llegar la investigación oficial.

Pero su pasividad no solo deja a millones de mexicanos desinformados del mayor caso de corrupción en América Latina, también abre espacio para preguntas, dudas, que no han querido responder, al menos públicamente. Por ejemplo: Brasil sólo entregara oficialmente los expedientes y testimonios de sus delatores como el de Luis Weyll siempre y cuando México al igual que otros países de Latinoamérica se comprometan a no enjuiciar a los ejecutivos y no actuar, judicialmente, en contra de la empresa. Ese el precio que hay que pagar. ¿Aceptó esas condiciones México? Eso tampoco lo sabemos.