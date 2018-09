La campaña que nunca termina

Héctor Escalante





Ya comenzó la nueva legislatura con una mayoría avasalladora de Morena en ambas cámaras, estamos viviendo la transición de un nuevo gobierno y en poco más de dos meses el próximo presidente de México asumirá el poder, pareciera que los ánimos siguen sumamente calientes y las cosas no han cambiado tanto.

Da la impresión de que por momentos el tiempo se detuvo y en redes sociales seguimos viendo una férrea batalla entre los seguidores de un partido versus a los de otro. Intolerancia, agresiones, insultos y cualquier tipo de descalificaciones son el pan de cada día en todos los espacios de participación pública de internet.

Pareciera que no hay tregua de cara al siguiente gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, por un lado, sus seguidores aplauden cualquier tipo de declaración suya, aunque sea contradictoria con alguna hecha en el pasado. Por otro lado, sus detractores encuentran en las declaraciones del próximo mandatario cientos de argumentos para descalificarlo, como también a sus seguidores.

Todo parece indicar que nos vienen seis años más de descalificaciones, de peleas entre quienes se dicen mejores que los otros, sin tener algún tiempo de argumentación de por medio. La clase política tiene la responsabilidad de incentivar a la sociedad para evitar este tipo de confrontaciones, al menos poniendo el ejemplo.

No se trata de limitar la libertad de expresión, cada uno es libre de hacer una crítica al presidente, a su partido o a la oposición. Sin embargo, por momentos el fanatismo extralimita cualquier tipo de crítica y la polariza hasta llegar a insultos desproporcionados como amenazas o el deseo de algún tipo de daño a quien no piensa igual.

Las redes sociales, las “benditas redes sociales”, como las llama el próximo presidente, nos dieron una voz cuando no la teníamos, sin embargo, ese espacio debe ser utilizado con sentido común y responsabilidad, nadie nos tiene que decir que escribir o que no escribir, pero al mismo tiempo debemos ser responsables de lo que expresamos ahí, sobre todo si existen ofensas de por medio.

Las parodias ytoques de humor para referirnos a los políticos son más que bienvenidos, las sátiras, críticas y exigencias del cumplimiento de las promesas también, incluso son necesarias. Lo que no queremos son amenazas, insultos y ofensas, esas debieron de quedarse en campaña, de hecho, ni si quiera las debimos haber tenido en el proceso electoral; imaginamos que se quedarían ahí, pero no, parece que la campaña durará seis años más y que esos insultos no cesarán.

Esperamos que la clase política, encabezada por el siguiente presidente, nos ponga el ejemplo sobre el comportamiento que debiéramos tener, la civilidad no está peleada con la crítica. La polarización y las descalificaciones no ayudan, ya lo vimos en campaña y lo que menos queremos los mexicanos son más insultos entre nosotros. El inicio de un nuevo gobierno nos da la oportunidad de comportarnos de manera distinta, habrá que ver si políticos y ciudadanos estamos preparados.