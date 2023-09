Fany Santiago

Secretaria Nacional de Comunicación Política

PRD NACIONAL

LA CAPACIDAD DEL OFICIALISMO PARA DESTRUIR A MÉXICO

Puede sonar complicado y sin duda para el oficialismo la primera respuesta que darán ante los puntos que expondré será la cantaleta lamentable de “eso es neoliberalismo, regreso de privilegios, etc.”

La realidad es que nuestro país ha tenido muchos cambios drásticos, unos favorables y otros no tanto, pero jamás se había registrado un sexenio tan destructivo como el del oficialismo, sólo basta con voltear a ver la capital del país, nuestra CDMX, con los destrozos que dejó Claudia Sheinbaum, o bien la violencia que sigue en ascenso en estados como Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero.

Hace unos días se entregó la glosa del informe de gobierno, pero también la propuesta de Presupuesto de la Federación, tema del cual quiero abordar con ustedes amigas y amigos lectores, para conocer su punto de vista, pues es otra etapa más donde el presupuesto tiene definiciones muy “particulares” para su uso y ejecución en beneficio del partido oficialista.

Cuando la gente escucha transformación espera un cambio positivo en beneficio de todas y todos, pero las pruebas nos han dejado claro que para Morena la palabra transformación es destruir, deformar, hacer uso particular y control de todo sin necesariamente beneficiar al pueblo de México, y es que eso se transcribe justamente en lo que hoy vivimos, alza en feminicidios, violencia de todo tipo, en razón de género, incluso desde aquellos famosos espacios cooptados para desinformar en las mañanas de manera “oficial”.

Una clara prueba de que a Morena no le importa la ciudadanía está en el desabasto de medicamentos, en las deficientes instalaciones de los centros de salud como lo es el IMSS, esto basado en los trágicos accidentes acontecidos, otro ejemplo es la deuda que se decía que no tenía el Estado pero que sí tiene, ya que la misma Secretaría de Hacienda informó que la deuda neta creció 19.6% en términos reales, otro ejemplo concreto es la inseguridad que se vive en el país y es tan grave que estamos a punto de normalizarla, eso no debe suceder, sería gravísimo.

Además, el presupuesto para seguridad con un alza del 64%, ahora para 2024 se solicitan 437,161 millones aún teniendo claro que sus mecanismos de protección y seguridad no funcionan y que jamás ha existido una estrategia de seguridad nacional en este sexenio. Ante esto la oposición en la Cámara de Diputados encabezados por los coordinadores del PRD, PRI Y PAN, Luis E. Cházaro, Rubén Moreira y Jorge Romero respectivamente, donde en voz de la Senadora Xóchitl Gálvez se presentó una propuesta de 10 ejes estratégicos para reorientar en los rubros que SÍ abonan a las causas sociales y a las necesidades de la gente en nuestro País:

Obras Faraónicas. Aquí se señala el aumento y destino del presupuesto en obras que en su mayoría no funcionan y si le han quitado oportunidad a rubros más sensibles como el apoyo de los tratamientos a niños con cáncer el cual es nulo.

Salud. Aunque hay variaciones queda claro que hay un recorte en atención a la salud de un 13%, donde cabe destacar que está plenamente documentado un grave desabasto de medicamentos en toda la República Mexicana.

Campo. Es uno de los rubros más abandonados de este sexenio, incluidos los fondos que desaparecieron que apoyaban al campo y ahora se registran solo el .3% de propuesta de incremento a pesar de que las necesidades son mayores para el campo mexicano.

Seguridad. Ya lo mencionamos con anterioridad y lo alarmante es el aumento presupuestal y los nulos resultados que se tiene en el país.

Mujeres. La brecha de género sigue y la desatención y nula presupuestación para prevenir y erradicar la violencia en razón de género hacen a este gobierno oficialista un gobierno indolente y feminicida.

Presupuesto Federalista.

Educación Pública. Se observa un evidente aumento para los libros de texto gratuitos de un 245% donde ya sabemos que la visión de la federación es adoctrinar más no educar y mucho menos priorizar para la niñez mexicana educación de calidad.

Programas del bienestar. Es de análisis, pero hay aumento y evidentemente sin reglas de operación sigue el uso electoral de los mismos.

Reducción del presupuestal al Poder Judicial y órganos Autónomos. Como estos no son los favoritos que siguen las órdenes de palacio es mejor apretarlos para poder controlarlos, un error más de este desgobierno.

Operación del estado rumbo al 2024.

Con esto ha quedado claro que sin duda el oficialismo si tiene mucha pero mucha capacidad pero para DESTRUIR A MÉXICO, por eso invito a las y los ciudadanos a valorar sumar y construir desde el Frente Amplio por México Y ASÍ ENTRE TODAS PODER RESCATAR A NUESTRO PAÍS.