La catástrofe que el COVID-19 evidenció

La pandemia detonada por la propagación del coronavirus arremetió contra un mundo desguarnecido, confiado en que los recursos médicos bastarían. Demostró con ello cuán vulnerables eran las naciones y cuánto los seres humanos como especie, despertando todo un universo de reacciones que nunca creímos atestiguar: desde el egoísmo del que no se cuida y del que acapara víveres, medicamentos y equipo, hasta la conducta criminal del que se sabe contagiado por el virus y no solo interactúa irresponsablemente con los demás, sino que busca infectar a los otros como medio de amago o venganza.

No obstante, entre los múltiples dilemas que hoy agobian al mundo, es el personal sanitario el que afronta los escenarios más dolorosos. La sobrecarga de trabajo es abrumadora. Está expuesto en todo momento al peligro del contagio y carece del equipo idóneo y suficiente para protegerse. Debe enfrentar la miseria humana que ha brotado con inusitada e inconcebible furia en contra suya y de los enfermos, lo mismo por la vía de la incomprensión, discriminación y estigmatización como del ataque directo. Baste consultar el mapa elaborado por geógrafos como el Mtro. Israel Baxin (www.facebook.com/GeoVirall) para advertir la dimensión que ha alcanzado esta oprobiosa conducta a cargo de muchos miembros de nuestra sociedad. Pero el momento más trágico y doloroso para todo profesional sanitario es cuando, ante la escasez mundial de recursos médicos, debe decidir a quién dejará morir para que otro sobreviva. Nadie mejor que los médicos de Italia, España, Francia, Bélgica y Estados Unidos saben, hoy en día, cuán devastador es vivir en carne propia el drama de escoger a qué paciente salvar. Algo que, muy pronto, se teme ocurrirá también en el sistema de salud en México.

A partir de ello el pasado sábado 11 de abril, el Consejo de Salubridad General publicó en su portal electrónico la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica”. Su sustento bioético, considerando injustos los principios de orden de llegada y de necesidad médica, apela a un principio adicional: “vida-por-completarse”, entendiendo por tal a la “que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo bio-psico-social humanos”, o un “volado”. Para ello emplea la figura del equipo de triaje (médico-enfermero-administrativo) a efecto de que éste determine la prioridad inicial de asignación de recursos médicos a los pacientes COVID-19 o a los que requieran cuidados de medicina crítica con base en un puntaje asignado a fin de salvar la mayor cantidad de vidas al corto plazo y de años-vida a largo plazo: “a menor puntaje mayor probabilidad de beneficiarse de los recursos escasos de medicina crítica y sobrevivir”.

Las reacciones, comprendida la del Rector de la UNAM, no se hicieron esperar y el día 15 esta guía fue substituida por el “Proyecto Guía de Triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica” que, horas después, fue retirado también del portal. El contenido era el mismo, solo que éste se definía como un texto no definitivo. Ante ello, diversas voces rechazaron e impugnaron los documentos: “favorecen el abandono de enfermos” o, peor aún, “el homicidio”. No olvidemos que nuestro marco jurídico penal, aunque contempla excluyentes de responsabilidad, define al delito como “todo acto u omisión que sancionan las leyes penales” y en el caso se estaría privando de la vida a una persona desde el momento en que se le retirara el ventilador o bien éste no le fuera asignado.

¿Qué hacer? Se ha señalado que la devastación de esta pandemia es similar a la que podría haber producido una guerra mundial y sin duda lo es, y toda guerra “legitima” matar al otro. No obstante, a mi modo de ver hay algo aún más grave. Radica en la esfera íntima del propio ser médico y desborda la razón que dio origen a los documentos referidos: todo profesional de la salud es formado para luchar por la vida de sus pacientes y nada más contrario a la deontología médica milenaria que encontrarse ante la disyuntiva de decidir a quién salvar. Por ello es infame que en ambos documentos, amañadamente a pie de página, se establezca: “aún cuando esta guía fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, también podría ser utilizada durante otras emergencias de salud pública que generan una sobredemanda de medicina crítica [sic]”. De aprobarse el procedimiento de triaje, éste se extendería más allá de la esfera pandémica actual.

Sí, el personal sanitario no es Dios y aunque su deber es luchar por salvar vidas “no está tampoco obligado a lo imposible”, pero qué paradójico, frustrante, injusto y aberrante será que la sociedad haya llegado al extremo de sacrificar a sus ciudadanos no solo porque adolece de recursos específicos frente a una pandemia como el COVID-19, sino porque permitió que el Estado fracasara al incumplir rotundamente con la obligación sustantiva de velar por la población una vez que el coronavirus evidenció la otra catástrofe: la del sistema mundial de salud que nadie atendió y que en México será hecatómbica.

