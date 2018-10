La cifra negra de la violencia

Cuando pensamos en violencia y delitos en México inmediatamente volteamos la mirada hacia la delincuencia organizada y los estragos que este mal ha dejado en nuestra sociedad. Sin embargo, la manera inmediata en cómo la violencia se manifiesta en nuestras familias es a través de los delitos llamados del fuero común, es decir, aquellos que se cometen de manera cotidiana como robos a casa habitación, asaltos en la vía pública, lesiones en riña, extorsiones telefónicas, entre otros.

Este tipo de delitos son tan importantes como cualquier otro, toda vez que van dañando el tejido social, hasta que modifican los patrones de comportamientos de colonias, regiones y hasta ciudades completas, de manera particular cuando no se denuncian y consecuentemente no reciben castigo.



Esto seguramente le resulta familiar. Quién no tiene a algún amigo o conocido que ha sido asaltado en la calle, que han entrado a robar a su domicilio o ha recibido una agresión de algún vecino y no denuncia por diversos factores como el miedo y la desconfianza.



Todos estos delitos que quedan en el anonimato conforman lo que se conoce como cifra negra y son medidos cada año por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

De este estudio se desprende que tan solo en 2017 se cometieron alrededor de 33 millones de delitos, mientras que la tasa del índice de no denuncia supera el 90%. Después del robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión es el delito más recurrente con el 24.2% del total de los delitos ocurridos cada año.

Tan solo en 2016, el costo total de la inseguridad y el delito en hogares representó cerca de 230 mil millones de pesos, es decir, 1.1% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a alrededor de 5,647 pesos por persona afectada. El INEGI ha determinado que el 33.1% de la población no denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo y alrededor del 16% porque no confía en la autoridad.

Para atender este problema es importante volver la mirada a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, tema sobre el que propuse una Ley General que fue aprobada en 2012 y que brinda un marco normativo para el diseño de una política pública que atienda este fenómeno desde las causas que lo producen.

Toda política de seguridad pública debe tener un enfoque preventivo, multidisciplinario e interinstitucional para que estén incluidas acciones en materia de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, Vivienda, Educación, Cultura, Deporte, Salud, entre otras.

De igual manera es fundamental fortalecer los mecanismos alternos de solución de controversias y difundirlos para que la ciudadanía sepa que no necesariamente debe enfrentar un juicio para que le sea reparado el daño a través de un acuerdo entre las partes.

La violencia y la inseguridad nace en las calles, en el día a día e incluso al interior de las familias y posteriormente va evolucionando hasta que se convierte en un fenómeno que incide en toda la sociedad, por ello es importante conocer sus causas para prevenirla y atenderla oportunamente, lo que sin duda mejorará nuestra convivencia y consecuentemente disminuirá esa cifra negra que daña a todos por igual.