La ciudad requiere buenos funcionarios públicos

Con la remoción de Irma Eréndira Sandoval y de Florencia Serranía se dio inicio a la etapa en la que veremos cambios en el gabinete presidencial y en la Ciudad de México después de una elección con resultados desastrosos para el partido gobernante en la capital.

Se trata de una práctica común y hasta necesaria para para reorientar las segundas partes de las administraciones sexenales haciendo ajustes para cumplir los objetivos previamente planteados.

Siendo facultad de quien ocupa la titularidad del poder ejecutivo, poco se puede participar desde la Sociedad Civil o desde la oposición para que estos cambios atiendan a razones orientadas a lograr una mejora en el gobierno y no motivada por conveniencia política.

Es decir, lo ideal sería que la salida de la secretaria Sandoval fuera motivada por su pobre desempeño en el combate a la corrupción, mismo que quedó manchado por no investigar a miembros de la 4 T y no por haber operado en contra de Morena en Guerrero después de perder la candidatura a la gubernatura para su hermano.

Ante ese panorama, esperemos por el bien de la ciudad, que los cambios realizados desde el Ayuntamiento, busquen mejores resultados desde las dependencias y una verdadera interlocución con quien no piensa de la misma forma.

Ojalá se reconociera la falta de capacidad que predomina en ciertas áreas derivando en qué, por ejemplo, la movilidad en la ciudad es un desastre, con un secretario incapaz de hablar con el congreso (del que ya no podrá huir)

La semana pasada se anunció la sustitución de Florencia Serranía, el fracaso de su gestión, el permanecer oculta sin dar la cara por todos los errores y omisiones que acumuló, la hacía insostenible en el cargo.

Esperemos, por el bien de la Ciudad, se apueste por perfiles que aporten y que la lógica no sea incorporar a candidatas y candidatos que perdieron el pasado seis de junio con el argumento que su experiencia es necesaria; es momento de entender que esa experiencia, esas prácticas y formas de gobernar fueron las que rechazó la ciudadanía en las urnas. Ojalá se apueste por ideas frescas y nuevas y no por el rescate de perfiles anquilosados en prácticas a los que la ciudadanía ya les dijo que no.

Ojalá estos tres años no estén marcados por ese pasado en el que contaban con mayoría, ojalá se le apueste verdaderamente con apertura, a tener un gobierno innovador para que con todas y todos construyamos una Ciudad con Orden.

Diputada local de la CDMX por el PAN