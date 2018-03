La clave de sol

TANIA AVILÉS



UN VIVE LATINO QUE NO DEJA DE SORPRENDER

No queda duda que este año el Festival Vive Latino tendrá grandes bandas, muchas de ellas con una sólida carrera y millones de seguidores a nivel internacional. La parte latina seguirá presente, sin embargo no será la única, ya que, para esta edición, sus organizadores también apostaron por traer bandas que de latinas no tiene nada, como es el caso de Gorillaz, Noel Gallagher o Queens of the Stone Age.

Esta decisión fue criticada por algunos, tomando en cuenta la filosofía y el propio nombre del festival, sin embargo otros la aplaudieron, al considerar que el VL sigue innovándose más allá de géneros musicales y puede seguir sorprendiendo. Lo anterior quedó demostrado desde que se anunció el cartel, en las pantallas del metro y a muy temprana hora, asombrando a los miles de pasajeros que viajaban en el concurrido medio de transporte y como era de esperarse, a los pocos minutos la noticia se viralizó en las redes sociales.

RITMOS PARA TODOS

Lo que no se puede negar es que el Vive Latino es un festival incluyente que este año tiene una variada oferta musical, donde los asistentes podrán disfrutar de lo más sobresaliente del reggae a cargo de Gondwana, Los Pericos y Los Cafres, o del rap y hip hop con Cártel de Santa, Residente, Kase.O, La Banda Bastön o la sensualidad de la Mala Rodríguez. Sin duda alguna, los saltos y codazos del slam, aparecerán en cuanto suban al escenario Molotov o Panteón Rococó, y la parte tranquila y nostálgica la llevarán agrupaciones como, Rock en tu idioma Sinfónico Los Amigos Invisibles o Paté de Fuá. Tampoco faltarán bandas de culto del rock nacional, como el Haragán, Cuca y San Pascualito Rey.

...Y NO DEJAR DE ESCUCHAR

La lista es interminable y es un hecho que todos los artistas, sin importar su género o nacionalidad, dejarán todo arriba del escenario, porque como varios de ellos han manifestado en entrevistas previas, tocar en un Vive Latino supone una gran experiencia a nivel musical y personal.

Esta edición, más allá de los grupos que encabezan el cartel y que ya todos conocemos, hay algunas bandas que merece mucho la pena escuchar. Una de ellas es Kali Uchis, una cantante colombiano-estadounidense, con una voz y un sonido que es capaz de conectar con el público desde sus primeros acordes y mezcla de sonidos envolventes como el R&B, rap y el reggae.

Chicano Batman, también pisará el escenario del VL, se trata de una agrupación de Los Ángeles California, formada en 2008. Los músicos tienen un sonido fino, con una rica mezcla de soul, funk, jazz, blues, hip hop y variados ritmos latinos, que resultan en un sonido cautivador.

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

Este año el Vive Latino continúa con una interesante oferta cultural en torno a la música, y para esta edición se anunció la proyección de 7 películas y 6 documentales, (entre ellos de artistas como Residente, Morrissey e Iggy Pop). La Casa comedy presentará lo mejor del stand up, con exponentes nacionales y de Sudamérica y El Parque ofrecerá un poco de descanso a los asistentes, además de clases de skate y talleres.

LAS NOVEDADES

La tecnología también llega al VL y este año, el Festival no recibirá dinero en efectivo para comprar alimentos, bebidas o souvenirs, los asistentes deberán adquirir en los puestos de recarga, una pulsera llamada “Cartera VL”, que tendrán que recargar con dinero en efectivo o tarjeta de crédito o débito.