La clave de sol

TANIA AVILÉS

SODA ETERNO LLENARÁ DE NOSTÁLGIA EL PEPSI CENTER



“A Gustavo Cerati nole gustaba hacer discos,le gustaba tocar en vivo. El disco en la vida de Soda Stereo no eraun momento muy agradable, muy divertido,ni muy esperado, Soda no era un grupo de discos”. Recordó Daniel Sais, quien fuera tecladista de la banda a finales de los 80, y el 26 de abrilse presentará en el Pepsi Center, con el showSoda Eterno.

En entrevista, Daniel Sais y Caio Arancio,vocalista Soda Eterno, platicaron sobre este espectáculo, que pretende mostrar cómo sería un show de Soda Stereo en la actualidad.

EL SHOW

Caio: “Te llevamos de paseo por toda la historia de Soda Stereo,por todossusdiscos, pero no con el sonido de aquella época,tratamos de mostrarte, como más o menso sonaría Soda Stereo al día de hoy y tratamos de mostrarte en conjunto con la música, la idea de iluminación, videos, feedback con la gente,unpaseo por toda la época de Soda, una fiesta Sodera sin egos, somostodos iguales. En este año,estará enfocado en el disco Doble Vida que cumple 30 años”.

UN RETO

Daniel: “Este show tienen un montón de complejidades, porque uno trata dehacer por un lado lo que la gente espera que hagas, porque esto es un homenaje a la música de Gustavo Cerati, entonces la gente quiere esas canciones lo más parecido a como las hizo Gustavo, pero porel otro lado también quiero darle al público sorpresas,no quiero que la gente sepa lo que va a pasar todo el tiempo.Hay diferentes elementos que vamos poniendo para que el público tenga esas sorpresas, invitados especiales,algunos cambios en las canciones,hay un video por cada canción, en fin, hay muchos elementos que hacen que cada show sea distinto”.

LO VIVIDO CON SODA STEREO

Daniel: “En esaetapa yo tenía 25, ahora tengo 55, me hubiese encantado tener la experiencia que tengo ahora, lo hubiese vivido mejor. Me tocó vivir la etapa en la que Sodaera muy famosa en algunos países, y era muydesconocida en otros, entonces vivíla etapa de la siembra en algunos lados, y la etapa de la cosecha en otros países, tocamos en Perú ante 11 mil personas ypocodías después estábamos el Colombia tocando ante 45 personas que estaban viéndonos, entonces era muy interesante ver como una banda ibadesarrollándose y aprendí muchísimo gracias a esas situaciones diferentes, para mí era una escuela”.

NOSTALGÍA Y SORPRESA

Caio:“Alhaber esta variedad enedades del público,en muchos shows van los padres con sus hijos, a los cuales les inculcó a Soda Stereo,pero ellos no lo pudieron ver en vivo, es muy chévere ver a los padres llorando porvolver a vivir la energía de Soda a través de Soda Eterno y vesa los nenes impactados porque tras haberlo escuchado en disco, el show en vivo con toda la gente gritando , el sonido, escenografía, vos los ves queestán fascinados con esa nueva experiencia, y eso nos mete un poquito deresponsabilidad en nuestra idea de mostrar un suerte de lo que será soda hoy día, es genial ver a la gente grande volviendo a vivir y a los chicos experimentando por primera vez, eso nos llena de orgullo”.

SODA STEREO TIENE OPINIONES ENCONTRADAS DEL SHOW

Daniel: Lasopiniones son variadas,a Zeta Bosio (bajista de Soda Stereo)le gusta el proyecto y lo hablamos y está a favor y Charly Alberti(Baterista) no,pero yo creo que no tienen ninguna importancia, son respetables las opiniones de la gente que pueda estar a favor o en contra de cualquier cosa.Hemos recibido apoyo total de Zeta ya Charly no le gustanlas bandas que tocan temas de Soda Stereo, no la nuestra,ninguna, o sea no le deben gustar medio millón de bandas porque hay muchísimas bandas quetocan temas de Soda.No lo vamos a dejar de hacerni vamos a seguirlo haciendo por lo que diga la gente, lo hacemos por nosotros y por la felicidad de la gente que disfruta del show.

NO SON UNA BANDA DE TRIBUTO

Daniel: No somos una banda de tributo, nosotros somos una banda de músicos que nos subimos al escenario a tocar canciones quenos gustan de Gustavo Cerati, tanto en su etapa de Soda como solista.

Caio: Entre canción y canción Daniel cuenta anécdotas que vivió con Soda, si bien le damos al público un set list extenso variado, pero voscuando escuchas un ex Soda te está contandouna cosa que vivió conGustavo, es un valor agregado.