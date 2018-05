La clave de sol

37 AÑOS SIN EL PADRE DEL REGGAE



“No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta”

Bob Marley

Ayer se cumplieron 37 años del fallecimiento del músico yhoy el mundo sigue recordando a Bob Marley, el padre del reggae y principal precursor del movimiento rastafari, quien transmitió su ideología y mensaje esperanzador a través de su música y logró mover grandes masas, que aún canta sus temas como verdaderos himnos, que claman justicia social e igualdad.

Sería difícil hablar en unas cuantas líneas de su legado y lo que todavía hoy representa para muchos, pero su aniversario luctuoso es un buen pretexto para recordad la vida del cantante.

Robert Nesta Marley Brooker, fue su nombre completo, pero fue mundialmenteconocido como Bob Marley, nació un 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, una pequeña localidad de Jamaica. Fue hijo de Cedella Booker, jamaiquina y de Norval Marley, un jamaiquino blanco de ascendencia inglesa, quien murió cuando Bob tenía 10 años.

Desde niño sufrió los prejuicios racistas de la familia de su padre, y por parte de los afrojamaicanos que se burlaban de él por ser mulato. Estas situaciones, según algunos biógrafos del artista, lo llevaron a difundir por el mundo un mensaje de paz, tolerancia e igualad. Su interés por la música marcó su destino.

En la década de los 60, con tan solo 15 años, Bob Marley formó la banda Wailing Wailers (Gritos de Protesta) junto a Bunny Wailer y Peter Tosh, otro de los importantes del género; y en 1962, James Chambers, un cantante de reggae jamaicano conocido como Jimmy Cliff, presentó a Bob Marley un productor y grabaron su primer disco:Judge not.

Marley tuvo éxito, su primer grupo musical Wailing Wailer ganó simpatía en su país. Su madre se volvió a casar y se mudó a Estados Unidos, Bob fue a vivir unos meses con ella, pero regresó a Kingston (capital de Jamaica) en 1966, contactó a Peter y Bunny, y el trío se convirtió en The Wailers.

Con The Wailers, Bob inicia una era de protesta social pacífica a través de la música en la década de los 70. La mítica banda tuvo buen aceptación en Gran Bretaña y Estados Unidos, donde la segregación racial imperaba.

SU PASIÓN POR EL FUTBOL

Alternó su pasión por la música con el futbol, era una mística natural que Marley llamaba libertad.

“El futbol es una habilidad en sí misma. Todo un mundo; un universo por sí solo. Yo lo amo, porque debes tener la suficiente destreza para jugarlo. ¡Libertad! ¡El futbol es libertad!”,exclamó Marley antes de jugar un partido.

En el libro Bob Marley: Songs of Freedom, el artista relata que en su viaje a Río de Janeiro en 1970, compartió cancha con el brasileño Paulo César, quien jugó junto a Pelé en la final de la Copa del Mundo de México. Luego de terminar el partido Marley recibió la camiseta de “O Rei” del Santos. “Rivelino, Jairzinho, Pelé, Brasil es mi equipo. A Jamaica le gusta el futbol debido a los brasileños”, expresó el jamaicano.

SU DEFENSA POR LA MARIGUANA

"La hierba es una planta. Las hierbas son buenas para todo (...) Esta gente que quiere hacer tanto bien para todo el mundo y se llaman gobernantes, ¿por qué dicen que no se debe usar esta hierba?", cuestionó el cantante, quien abrió paso para que "el reggae se convirtiera en la banda sonora para la disidencia política".

SUS ÉXITOS

Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos I Shotthe Sheriff, No Woman, No Cry, Jamming, Redemption Songy, junto aThe Wailers, Three Little Birds, así como el lanzamiento póstumoBuffalo Soldier. El álbum recopilatorioLegend, lanzado por Planet Music International en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia con 10 discos de platino en los Estados Unidos y más de 20 millones de copias en todo el mundo.