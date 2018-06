La clave de sol

TANIA AVILÉS

¿Rapero o pastor? Fermín VI(parte 1)

Un rapero, pero también un pastor, padre de familia, predicador de la palabra de Dios, Fermín Caballero, Fermín VI, una misma persona, bien podríamos verle arriba del escenario haciendo rimas o en la iglesia “Semilla de Mostaza” predicando la biblia.Un hombre sencillo, que transmite paz, y que aunque parezca dedicarse a cosas tan distantes la una de la otra,en ambas lleva un mensaje paraquien este dispuesto a escucharle, ahora él considera es momento de ser sincero.

“Tengo 43 años, tengo una familia tengo 3 niñas,creo que soy un artista que escribe lo que vive no que quiere aparentar, creo que es un buen momento para ser honestos y hablar de lo que vivo y no tratar de aparentar algo que insiriera soy”.

Fermín VI,está de vuelta en la música, mucho de sus seguidores aún sienten nostalgia por aquellos tiempos, los delControlMachete. Pero ahora está de vuelta en la música, con 3 sencillos y un disco a punto de salir.

“Estamos en una etapa sacando nueva música, sacamos un ep que se llamó Odio Amor, que dio inicio a regresar a hacer música al nivel que la gente estaba acostumbrada a escucharme de tiempo atrás, este año hicimos el primer sencillo que se llamó te espero afuera, sacamos un video la gente lo recibió muy bien estamos sacando un segundo sencillo que se llama laberinto, bien contento, estamos regresando a los escenarios, estamos tocando ya masencanchados, más cómodos en los conciertosy eventos”.

-¿Estos sencillos Forma parte de un nuevo disco?

Pareciera que vengo de otro planetadonde salía el disco y luego iban saliendo lo sencillos, pero ahora es otra época,van saliendo los sencillos y luego sale el disco. Estaremos sacando un tercer sencillo más, y en un par de meses ya el disco completo, se llama cuarto, bien original el nombre ¿no? (risas).

-¿Colaboraciones?

Si ya hemos grabado algunas, otras estamos grabándolas, el disco va a contener alrededor de 12 temas, una que esuna colaboración con Luis Humberto de Enjambre,grabo una canción conmigo que se llama Deseos, tenemos algunas otras con algunos raperos y cantantes. Me emociona mucho porque vas comoformando eldisco, vas componiendo, vas grabando y luego va pasando el tiempo y va conformándose poco a poco y sin mucha intención, se está llenando el disco de colaboraciones bien padres.





-¿En qué etapas estas en este momento?

Los que son compositores reflejan mucho lo que están viviendo, y más el rapero, el rapero es muyautobiográfico, entonces la canciones reflejan eso, la canción que hicecon Luis Humberto es una composición que hice con Rodrigo Silva, un amigo deTucson Arizona , es mexicano, vive allá y hace un tiempo me escribió para decirme hagamos una canción a cerca de la frontera, hagamos una canción de lo que están viviendo nuestros paisanos en EU.

Esto fue muy interesante porqueyo escribíuna canción sobrela frontera hace 20 años atrás con Control Machete, y era mi visión de un chavito que se expresa de esa manera. Ahora ya pasaron 20 años de esa canción y ahora componer sobre el mismo tema, fue muy distinto, van pasando los años y te vas dando cuenta que los conflictos, mientras uno golpea fuerte, elotro lo hace más duro y los conflictos no se arreglan y he visto a través de los años, relaciones rotas queparece que no se pueden reparar, la canción habla de eso, de conflictos de muchos años, y el buscar una unión en vez de seguir con el conflicto.

-¿Cómo te conviertes en pastor?

“Llegó a una iglesiaquese llama Semilla de Mostaza en el año 2000, y en el 2005 mi pastor se va a una iglesia de EU, y en esos 5 años hay un crecimientoen mí, la iglesia lo reconoce, y me quedo como pastor de la iglesia, y a la fecha soy el pastor principal enMéxico, fundamos un instituto bíblico donde preparamos jóvenes, tenemos una escuela donde hay desde muy pequeños hasta preparatoria, comenzamos y expandimos tras iglesias”.