La clave de sol

POR TANIA AVILÉS



EL MENSAJE DE FERMÍN IV

Es domingo por la mañana y algunos jóvenes reparten folletos a quienes ingresan a la iglesia Semilla de Mostaza, en el interior, un hombre con barba y vestido de forma casual ofrece un discurso ante más de un centenar de personas. Les habla de Dios, y explica algunos pasajes de la biblia, mientras algunas melodías que hablan del creador también se tocan a todos los asistentes.

Resulta difícil imaginar que ese hombre hace unas dos décadas era un rockstar y que sus canciones distaban mucho de temas que hablaran de Jesús, “Andamos armados con el cuerno de chivo, a ver quién se atreve a apagar el pinche ruido”, eran algunas de las letras que cantaba como integrante de la banda Control Machete, este músico que llevaba una vida frenética, ahora es pastor en esta iglesia al sur de la ciudad.

La semana pasada presenté la primera parte de esta entrevista con Fermín IV, un rapero que regresó a la escena, después de más de una década, y lo hizo porque él considera que “Tenía un mensaje que dar”.

“A veces, yo mismo me hago la pregunta, desde que comenzó esto, pero todo se ha dado muy natural, y tengo algo que decir, tengo todos estos años, de estar conviviendo y relacionándome con personas, viendo cómo sus vidas pueden ser transformadas, me da mucha esperanza para mi país, para mi gente”.

MÚSICA QUE PUEDA TRAER LUZ

“Soy quizá de los pocos músicos que ven la música como un medio de transmitir unmensaje y de hacer algo dentro de una sociedad que necesita luz en este momento, vengo de una camada de músicos que sí creemos que la música dice algo, provoca algo y afecta de alguna manera, entonces quiero hacer música así, que pueda traer luz a una sociedad que está en la oscuridad, que pueda traer rumbo a una sociedad que no sabe ni a dónde ir, que pueda traer unidad a una sociedad que está dividida”.

¿DE QUÉ HABLAN LAS CANCIONES?

Uno de los temas habla de la sociedad de cómo vivimos el día de hoy y cómo han cambiado mucho las maneras que aprendimos de nuestros padres y abuelos, el saludarte, el conocer al vecino, ahora no conoces al vecino ni lo quieres conocer, era una sociedad muy distinta”.

-Te espero afuera que fue el primer sencillo, me gusta, la frase es muy común en el rap, Te espero afuera es eso, no soy parte de, pero tampoco estoy huyendo y a ver si me alcanzas, sino aquí te espero ¿no? y la canción refleja un poco lo que vivo el día de hoy.

-Laberinto-, por ejemplo, el nuevo sencillo es una canción más oscura, el coro dice “Laberinto que me dice que no hay salida”, creo que muchas veces nuestra vida refleja eso, comenzamos a caminar y nos topamos con muchas cosas que nos impiden seguir, nos sentimos perdidos, queremos regresar y ya no sabemos ni cómo regresar, y refleja eso”.

¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

“Siempre me interesó la música, desde chavito vi una guitarra en la casa de mi abuela y me llamó mucho la atención, estaba escondida arriba de un ropero les pedí que me la bajaran, le puse cuerdas, empecé a aprender a hacer música yo solo”.

¿POR QUÉ DEJAR CONTROL MACHETE EN EL MOMENTO QUE MÁS ÉXITO TENÍAN?

“Control Machete fue un fenómeno, no lo puedo describir de otra manera, que brincó fronteras, era muy famoso en Argentina, (sigue siendo), Chile, Uruguay, Europa, EU, y nosotros somos de rancho, digo un rancho grandotote que se lama Monterrey, somos de provincia y de repente tanto viajar, uno del equipo dijo necesito un break”.

UN ENCUENTRO QUE LO CAMBIÓ TODO

“En el 99 yo tengo un encuentro con Dios, básicamente, conozco a una chica, me habla a cerca de Jesús, me regala una biblia, empiezo a leerla, pensaba lo que todos piensan a cerca de la biblia, es un libro viejo, es un libro que seguramente tiene muchas alteraciones, es un libro para dominar a la gente, pensaba lo mismo que todo mundo piensa. Pero comencé a ir a iglesia y comenzó a hablarme a mí, algo muy personal, algo que estaba sucediendo en mi vida y decido creer, depositar mi fe en lo que Jesús hizo por mí y empieza a cambiar desde lo más profundo desde el corazón”.

FINAL DE UN CICLO

“En 2000 con ese año sabático se extiende a muchas cosas más, entonces en 2001 nos llaman para terminar el contrato, tenemos que entregar un tercer disco de control y en la mesa con el presidente de la compañía en esa época, se resuelve al yo entregar un disco solista que se llama Boomerang y ellos entregaron un tercer disco que se llamó 1-2 bandera y así resolvimos nuestros contratos, entonces me salí, me sacaron, bueno es la verdad algo que se vuelve muy efímero después de 18 años”.

¿CÓMO ENTIENDEN TU MUSICA DE HOY, LOS QUE ANTES TE SEGUÍAN?

“Lo que yo he alcanzado a vivir ahora que he estado tocando, haciendo conciertos, regresando a esa misma escena de la que salí, me topo gente interesada, que me hace preguntas, gente que ahí, con su cerveza en la mano me dice pastor, y que se me acerca me dice que han escuchado mis mensajes en internet, me dicen transmites paz, transmites algo especial”.

UN MENSAJE PARA TODOS

“Mi música no es música que está enfocada a un cierto sector de personas, no está enfocada en creyentes nada más, está enfocada a todos, porque creo que desde mi trinchera tengo algo que decirle a todo mundo”.