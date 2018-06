La clave de sol

CINCO DÉCADAS DE RODAR EN EL ROCK EL TRI



Los últimos 50 años del país han estado llenos de cambios importantes, movimientos sociales, terremotos, mundiales de futbol, alternancias en el gobierno, surgimiento de algunos grupos musicales y la desaparición de otros, la muerte de grandes leyendas del rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison o Kurt Cobain. Y de la mano de todos estos acontecimientos viene “El TRI”, comandado por Alex Lora, uno de los máximos exponentes del rock nacional, un artista con el que generaciones y generaciones se han visto reflejadas, a través de temas como Triste canción, Abuso de autoridad, Oye cantinero, Metro Balderas, San Juanico y El niño sin amor. Más allá de un vocalista, Alex Lora se ha convertido en un ídolo, un cronista y un referente musical en nuestro país.

EN CUALQUIER ESCENARIO

El fundador del TRI, ha sabido llegar con su música a todos los rincones, y a todo tipo de público, cantando sus temas en cualquier escenario a nivel internacional, en el zócalo Capitalino, (donde se presentó este año en la última edición de la Semana de las Juventudes), o en el mismo Reclusorio Varonil Oriente, donde hace unos días ofreció un pequeño show.

MEDIO SIGLO ROCANROLEANDO

En esta visita al reclusorio, el cantante aprovechó para lanzar una convocatoria a los internos a participar en el concurso de pintura Medio Siglo Rocanroleando donde los ganadores de los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo de 12, ocho y cuatro mil pesos.

El tema de las obras es Alejandro Lora, 50 años de rocanrol, el hombre y el artista, la técnica es libre; dibujo, grafitti, pintura o collage.

CERCANO A SU PÚBLICO

Siempre es común en sus conciertos sentir la cercanía e interacción con él y su público, con quienes tiene un entendimiento total. Recuerdo que en el de el zócalo, dijo que se sentía muy triste porque ya no lo querían, “Estoy muy triste, porque la banda chilanga ya no me quiere, estoy muy triste porque no me han mentado la madre”, dijo el vocalista, provocando la rechifla de los miles de asistentes que abarrotaron la Plaza de la Constitución. Ese es el Alex Lora, que ha conectado y le ha sabido llegar a su gente, por tantos años.

Pocas bandas tienen la fortuna de poder celebrar 50 años, y de haber tocado con importantes músicos como The Rolling Stones, The Cult, Creedence Clearwater Revisited, The Ramones, Joan Jett, Canned Heat, The Animals, Chuck Berry, Johnny Winter y más.





FESTEJO EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

Tantos años no pueden pasar inadvertidos, y el anuncio que mucha gente estaba esperando al fin llegó la semana pasada. El “gritante”, como él mismo se define, realizará una minuciosa retrospectiva por su vasta discografía, para celebrar al lado de su fiel raza, 10 lustros de vida. La fecha pactada para este memorable festejo será el próximos sábado 13 de octubre, y qué mejor marco que las instalaciones del Palacio de los Deportes.





SUS INICIOS

Alex Lora y su grupo originalmente llamado Three Souls in Mind surgió a finales de década de los 60, convirtiéndose en los pioneros del rocanrol en español.

En 1971, el grupo participó en el histórico festival de Avándaro, considerado por muchos críticos y público como el Woodstock mexicano, donde alternaron con las mejores agrupaciones de la época, reuniendo a más de 300 mil personas en un campo al aire libre.

Después de este importante suceso, el rock en nuestro país fue satanizado, marginado y reprimido por el gobierno. Fue entonces, que se dio vida a los famosos “hoyos funkys”, que fueron bodegas clandestinas y lugares abandonados e improvisados, para realizar tocadas. Desde aquel entonces, Alex Lora inició la supervivencia de su grupo, luchando contra todo lo establecido.

NACE EL TRI

En 1985, Lora cambió el nombre de Three Souls in Mind a El TRI. El primer disco que lanzaron bajo su nueva insignia fue Simplemente, que los llevó a su internacionalización y también fue reconocido con disco de oro, por sus altas ventas. Pocas bandas pueden presumir en su haber, 50 álbumes en su currículum, un sin fin de nominaciones y premios otorgados.