La clave de sol

ADIÓS MAESTRO DANIEL SAIS

Julio empezó con terribles noticias para el mundo de la música. El cuarto Soda Stereo, Daniel Sais, extecladista de la banda, falleció en Quito el pasado lunes, víctima de un cáncer de páncreas.Tras una operación quirúrgica de la vesícula había escrito el pasado 30 de mayo en la red social Twitter: "Chau, vesícula. Aunque hayamos vivido un montón de años juntos, no creo que te vaya a extrañar".

En especial para todos los seguidores de Soda, esta es una triste noticia, ya que, si bien Sais no formó parte de la alineación original, junto con Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti, estuvo presente en una época fundamental de Soda, donde él mismo, me platicó en entrevista, en algunos países empezaban a adquirir una impresionante fama, mientras que, en otros, apenas eran conocidos, pero sin importar la popularidad, vivió con ellos, momentos increíbles.

La noticia también conmovió a la familia del fallecido Gustavo Cerati, quienes escribieron el siguiente mensaje en el Twitter oficial del exvocalista:

"Con mucho dolor, nos enteramos del fallecimiento de Daniel Sais, tecladista de Soda Stereo entre 1987 y 1989. Enviamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a su familia." Familia Cerati.

Sais, de 55 años, se radicó en Ecuador hace 16 años y se desempeñaba como productor de comerciales, escritor y profesor. Grabó discos de Soda Stereo como Doble vida, Ruido Blanco y Languis a fines de los 80 y acompañó a la banda en varias giras. Ingresó como tecladista del grupo en 1987.

El músico argentino vino a nuestro país, hace apenas un par de meses para anunciar el show de Soda Eterno, donde él participaba junto con otros músicos, presentando un show estilo Soda Stereo, adaptado a nuestra época actual.

Lamentablemente el show fue cancelado por los organizadores, pero ese concierto fue el pretexto perfecto para conocerle, y para escucharle contar con gran emoción y con la sencillez que le caracterizó, las cosas que vivió con Soda, y que me compartió en aquella entrevista, que lamentablemente, no imaginábamos ninguno de los dos, sería de las últimas que daría en nuestro país.

“A Gustavo Cerati no le gustaba hacer discos, le gustaba tocar en vivo. El disco en la vida de Soda Stereo no era un momento muy agradable, muy divertido, ni muy esperado, Soda no era un grupo de discos”: Daniel Sais.

LO VIVIDO CON SODA STEREO

“En esa etapa yo tenía 25, ahora tengo 55, me hubiese encantado tener la experiencia que tengo ahora, lo hubiese vivido mejor. Me tocó vivir la etapa en la que Soda era muy famoso en algunos países, y era muy desconocida en otros, entonces viví la etapa de la siembra en algunos lados, y la etapa de la cosecha en otros países, tocamos en Perú ante 11 mil personas y pocos días después estábamos el Colombia tocando ante 45 personas que estaban viéndonos, entonces era muy interesante ver cómo una banda iba desarrollándose y aprendí muchísimo gracias a esas situaciones diferentes, para mí era una escuela”.

SODA STEREO TIENE OPINIONES ENCONTRADAS DEL SHOW

"Las opiniones son variadas, a Zeta Bosio (bajista de Soda Stereo) le gusta el proyecto y lo hablamos y está a favor y Charly Alberti (Baterista) no, pero yo creo que no tienen ninguna importancia, son respetables las opiniones de la gente que pueda estar a favor o en contra de cualquier cosa. Hemos recibido apoyo total de Zeta y a Charly no le gustan las bandas que tocan temas de Soda Stereo, no la nuestra, ninguna, o sea no le deben gustar medio millón de bandas porque hay muchísimas bandas que tocan temas de Soda. No lo vamos a dejar de hacer ni vamos a seguirlo haciendo por lo que diga la gente, lo hacemos por nosotros y por la felicidad de la gente que disfruta del show".

SODA ETERNO

“Este show tienen un montón de complejidades, porque uno trata de hacer por un lado lo que la gente espera que hagas, porque esto es un homenaje a la música de Gustavo Cerati, entonces la gente quiere esas canciones lo más parecido a como las hizo Gustavo, pero por el otro lado, también quiero darle al público sorpresas, no quiero que la gente sepa lo que va a pasar todo el tiempo.