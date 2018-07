La clave de sol

TANIA AVILÉS



LEYENDAS INMORTALIZADAS

Hay personajes que ya no están físicamente en este mundo, sin embargo, su legado siempre formará parte de la vida de millones de personas, en este caso, su música vivirá por siempre y seguirá pasando de generación en generación. Esta vez, la pantalla grande y la pantalla chica, nos darán la oportunidad de conocer más de cerca la vida de 3 iconos del rock mundial.

DAVID BOWIE

Poco más de dos años hace que El Duque Blanco, David Bowie, regresó a las estrellas. Sin embargo, una cadena inglesa se encargará de producir el Documental David Bowie: The First Five Years, un trabajo que mostrará cronológicamente los inicios de Bowie.

Luego de su muerte se publicaron dos trabajos: David Bowie:Five Years y David Bowie: The Last Five Years. Todos tomando como referencia para el título, la canción Five Years de su quinto disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars de 1972.

Con este documental de alguna manera se completará el análisis de la carrera del gran David Bowie que nos dejó música de sobra para acompañarnos en muchos momentos de nuestras vidas.

FREDDIE MERCURY

Otra de las leyendas del Rock, Freddie Mercury, llegará a la pantalla grande, con Bohemian Rhapsody, un largometraje que se adentra en la vida de quien fuera vocalista de Queen.

Hace dos meses recibimos el primer adelanto, donde aparece el actor estadunidense Rami Malek caracterizado como Freddie Mercury, principalmente en grandes presentaciones de la banda.

También pudimos ver un segundo adelanto que muestra una faceta más personal del cantante, desde su encuentro con Brian May y Roger Taylor en su primera banda: Smile, su mítica presentación en Live Aid y una etapa más personal, donde se muestra su amor con Mary Austin, su musa e inspiración, misma que sembraría la duda acerca de su orientación sexual, es en este sentido que podemos ver brevemente al vocalista con un hombre.

Seguramente valdrá la pena la espera para ver esta cinta, que lleva 8 años en producción, y que, aunque la cadena aún no ha revelado su fecha de estreno, se espera que llegue a los cines en 2019.

GUSTAVO CERATI

Han pasado poco más de ocho años desde que Gustavo Cerati pisó por última vez un escenario, aquella noche en Caracas, Venezuela, el vocalista de Soda Stereo nos regaló su último concierto. Nadie imaginaba que un accidente cerebrovascular, le impediría volviera a despertar.

Consciente de lo que el icono del rock latinoamericano aún representa para millones de personas en el mundo, NatGeo dedicará un capítulo de su nuevo proyecto BIOS, al fallecido cantante argentino.

Este proyecto consta de una serie de documentales biográficos, y el capítulo dedicado a Gustavo Cerati se adentrará en detalles de su vida y obra musical. Se espera que sea lanzado a finales de 2018.

Al respecto Laura Cerati, hermana de Gustavo comentó al respecto, en algunas declaraciones a medios:

“Para nosotros, su familia, es un orgullo que National Geographic realice este homenaje a la música de Gustavo, y que Sebastián Ortega esté a cargo de esta producción me da la confianza para saber que el tratamiento estará a la altura de su obra”.

Tampoco hay fecha exacta para el capítulo, sin embargo, se sabe que saldrá a finales de este año.