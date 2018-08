La clave de sol

TANIA AVILÉS



PAZ COURT: UNA FUSIÓN ENTRE AYER Y HOY

Dos épocas se fusionan, regalándonos escenas increíbles de los años 50, orquestas musicales y melodías, las divas del cine y los boleros que evocan la nostalgia, pero también los nuevos ritmos latinoamericanos, el pop y el hip hop se hacen presentes y el resultado es la música que la cantante Paz Court tiene para regalarle al mundo. La chilena está de visita en nuestro país y esta noche se presentará en el Foro el Tejedor, junto con la cantautora Carmen Ruíz, en lo que ella misma define, será un concierto único.

Previo a este show, la cantante me platicó sobre su música y su nuevo disco titulado Veranito de San Juan, el cual contiene 7 temas, 4 de su autoría y 3 covers.

LE ATRAPARON LOS AÑOS 50

A los 14 años tuve la suerte de conocer el jazz y quedé super flechada y desde ahí decidí que quería ser cantante de jazz, y empecé, crecí escuchando en mi adolescencia la música de los años 40 y 50, porque las más grandes cantantes de jazz son de esa época y de ahí entro en este mundo vintage y es algo que a lo largo de mi vida se ha ido profundizando y diversificando.

SU PRIMER ENCUENTRO CON EL JAZZ

Cuando tenía como 12 años llegó una chica nueva a mi escuela, que ya cantaba, tocaba guitarra eléctrica, hacía conciertos, era muy precoz en la música y un día me invitó a verla cantar, ella cantaba jazz y la escuché cantar, yo ni siquiera conocía el jazz por las grandes cantantes, sino por ella misma, cantando a capela un estándar de jazz que era -chic to chic- y aluciné, me gustó mucho la cadencia, el tipo de melodía el vibrato, dije ¡wooo! Esto es lo mas cool que he escuchado en mi vida, yo quiero hacer esto.

LA DIVERSIDAD

Mis hermanos siempre han escuchado mucha música, tuve la suerte de crecer escuchando música muy diversa desde Chopin, hasta Sepultura, Björk, y Luis Miguel, todo una mezcla, siempre el arte en cualquiera de sus lenguajes estuvo bien presente, mis hermanos bailaban, pintaban, escribían, pero yo soy la que se dedicó más a la música. Empecé a jugar más con mi música, a darle esa elasticidad que le da la improvisación, invitar a distintos músicos, finalmente terminé armando una orquesta, nació en 2016 ya lleva 2 años y el Veranito de San Juan es la culminación de ese proceso y al mismo tiempo mi segundo disco solista.

VERANITO DE SAN JUAN

Tiene toda esa parte más del jazz del mundo vintage, pero al mismo tiempo es un cruce con la música de hoy, o sea no es un disco que uno escuche y piense que es algo que se grabó en los años 50, se escucha de ahora también y esa era la idea, ¿Para qué iba a hacer algo que ya estaba hecho?

La canción tiene más matices, habla de amor, de desamor, y no sólo del amor de pareja sino del amor a uno mismo y a la vida, habla de ese disfrutar de la vida con todos sus colores en los momentos que ya la tristeza pasó. Esa canción la escribí un día después de meses de mucha tristeza que me desperté y sentí que ya había pasado lo peor y que ahora venía lo lindo de la vida para disfrutar, ese concepto define bien el disco.

SHOW DEL FORO EL TEJEDOR

Estaré esta noche cerrando la gira, lo que hice fue aliarme con Carmen Ruiz, a través de Instagram vi la música que empezó a hacer y me gustó mucho. Terminó saliendo una gira como de 8 conciertos, ha sido bien íntimo acústico. Esta noche a las 5 vamos a estar presentándonos con su banda, y yo escribí arreglos especiales para la ocasión, digamos que es un concierto que sólo se va a escuchar aquí en México, traté de meter toda la orquesta así que está bien interesante y siento que con Carmen conectamos mucho en ese amor por la música y por hacer canciones, dándole un valor a la música en sí misma. Entre su propuesta y la mía hay mucho contraste, ella sí está en la etapa super dark, yo digo que somos como el ying y el yang y se consigue un excelente equilibrio entre los dos trabajos, seguro va a salir algo muy lindo esta noche.