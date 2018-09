La clave de sol

POR TANIA AVILÉS

El humilde retrato de una amiga: Rita Guerrero

La historia comienza muchos años atrás. En Jerez, Zacatecas se conocen doña Conchita y quién más tarde sería el padre de Rita Guerrero, la exvocalista de Santa Sabina y una de las mujeres más trascendentes en el rock nacional. Con esta escena que nos remonta varias décadas atrás, comienza Rita. El Documental, un trabajo del Director Arturo Díaz Santana, quien en entrevista, compartió algunos aspectos de este trabajo.

“Empieza desde antes que ella naciera, a mí se me hacia importante ver de dónde venían sus padres, a qué se dedicaban, me parece que es parte de la historia de uno saber bien su cuna”.

¿Por qué hablar de la vida de Rita Guerrero?

Tenía una vida alucinante, era una artista única, fue cantante, actriz, conductora, hizo un montón de cosas. Surgió años después de su muerte la idea de hacer un homenaje, una reconstrucción de lo que fue su vida, no fui tan fan en su momento, si sabía de su existencia, Santa Sabina era un grupo famoso en su momento, pero no tuve sus discos hasta que ella misma me los regaló un día, era una relación muy de cuates, ella era intensa, muy inteligente, muy culta, pero a su vez era muy sencilla, convivimos como buenos amigos.

¿Qué quiste reflejar de Rita en este documental?

Su faceta más conocida es la de rockera, hizo una banda alucinante junto con sus compañeros de Santa Sabina, pero en el documental tenemos 26 testimonios diferentes que le dan cuerpo a la narración, nos cuenta la vida de Rita desde antes que naciera, Rita tuvo 10 hermanos, también la película tiene un epílogo que va después de su vida, una vez que fallece. Ver en todos sus amigos y familiares el impacto que dejó, me llamó mucho la atención ver como quedaron marcados por ella pero de una manera intensa, realmente fue una persona muy importante en sus vidas, no me parecía como tan normal el impacto que ella dejó en la gente.

¿Cuándo tomas la decisión de hacer este trabajo?

Inició como una idea sencilla, era el humilde retrato de una amiga, fue cobrando otras dimensiones sobre la marcha, se empezaron a unir muchas personas, empezamos a ser notables en redes sociales y empezó a cobrar fuerza como una bola de nieve, porque para mí era un proyecto relativamente sencillo, iba a hacer un retrato de mi amiga Rita, luego tuvimos que implicar a todas las televisoras de la época, porque todas tienen material de ella, disqueras, editoras, amigos, familiares, casi todos quisieron participar de golpe y los que se la pensaron, se vieron obligados, porque como todos le entraron ya no les quedaba de otra.

¿Cuál fue la parte más compleja?

Hubieron miles de personas involucradas, incluso 300 personas nos apoyaron con recursos económicos, este es un proyecto de la UNAM y el IMCINE, yo soy egresado del CUEC , este es parte del programa de óperas primas de la UNAM y los recursos con los que se cuenta son limitados, luego llegó el momento en que dada la dimensión del proyecto y el tiempo que nos estaba tomando, hicimos una fondeadora para seguir y poder terminar. Han sido un sinfín de aventuras, nos tomó cuatro años, ahorita ya casi van cinco, y por suerte ha sido un proyecto muy agradecido, donde hemos conectado con muchas emociones de muchas personas, esa parte de la generación que valoraba mucho la música de Rita y a ella como ser humano, hemos conectado con ellos y con muchas otras personas que están conociendo a Rita y se han interesado.

Lo que no se pudo ver

Aparece en la peli un centésimo de lo que juntamos, pero siento que esta síntesis le hace mucha justicia a la historia de Rita, obviamente hay muchas cosas que no están a cuadro, intenté también pintar a una Rita que no es la que está en YouTube o Wikipedia, porque todo eso está accesible al público y eso lo podemos buscar cuando queramos en Google, esto está enfocado a un lado más intimo, con materiales inéditos y la compilación musical que pensamos que mejor contaría la vida de ella, pero esto es ciertamente sólo la punta del iceberg de la investigación y de las entrevistas.

Editar es sinónimo de tirar a la basura prácticamente todo, es doloroso, es complicado, pero esa es la esencia del oficio, el cine tiene una naturaleza absolutamente sintética, es una película de una vida, una vida que fue muy compleja llena de matices y situaciones y siempre va a ser injusto resumir en dos horas la vida de quien sea ¿no?.

¿Qué opina le gante?

Para mí era bien importante la opinión de doña Conchita, la mamá de Rita, ella participó del documental y para ella imagínate es su hija y falleció muy joven, son cosas muyduras, son cosas que uno no alcanza a entender y por otro lado está el hijo de Rita, Claudio es un chamaco increíble que adoro y es uno de mis niños más cercanos de referencia y para mí era un asunto muy comprometedor hacer una película acerca de su mamá, imagínate que una película que te hagan de tu mamá te puede cambiar la vida, para bien o para mal. Siempre sentí mucha responsabilidad al respecto, pero lo vi muy contento, tomando las cosas muy bien, me dijo ¿Sabes que es lo único que le falta a la película?, pues yo.