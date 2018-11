La clave de sol

POR TANIA AVILÉS



UN GRAMMY ATERCIOPELADO

La agrupación colombiana Aterciopelados, conformada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago se llevó en la 19 edición del Grammy Latino en Las Vegas, la estatuilla en la categoría Mejor Álbum de Música Alternativa.



En su última visita a la Ciudad de México, la propia Andrea Echeverri comentó durante el show que ofreció en El Plaza Condesa el pasado 28 de septiembre, que no le gustaba eso del Grammy yque tenía muy malas experiencias cuando había ido a estos premios, porque le tocó la caída de las Torres Gemelas, y cuando al fin ganaron el galardón,aparecieron en los medios, pero no por ganar el premio, si no, en la lista de los peor vestidos. “No saben nada de moda”, bromeó enaquella ocasión, pero también dijo que esas cosas bien que mal ayudaban para que se escuchara más su música. Tras recibir el reconocimiento esto fue lo que dijo la banda:



“Qué emoción, a lo bien yo pensaba que no iba pa´esa ,ahí estaban los de Vetusta Morla y ya nos habíamos dicho ¡mmmm! cositas, que es esta dicha, qué felicidad, se lo dedicamos a hartísima gente, a Alejo de Sony, por supuesto, a todos los músicos, a los chicos de la oficina de México, los de la oficina de Colombia, ay ¿A quién más Héctor Vicente? A los fans, a las familias ya dije, diga usted termine usted”, dijo Echeverry, notablemente nerviosa y emocionada tras recibir el galardón.

Por su parte Héctor Buitrago comentó: “Sí, a nuestras familias, a las oficinas nuestras en Bogotá, en México, a todos los músicos y productores que ayudaron en este disco Claroscura, (A Cachorro, ¿sí o qué?, y a usted que produjo la mitad, interrumpió Andrea). Y como dice Fito (Páez): Es un tiempo duro para nuestros pueblos, y espero que la música siga acompañando y como dice este disco, no todo es blanco y negro, tenemos que ser unidad, encontrar en la música el camino para nuestros pueblos (y que las mujeres encuentren su real poder, agregó Andrea). Gracias”



Aterciopelados obtuvo el premio en la categoría a Mejor Álbum de Música Alternativa, donde también estaban nominadosnuestros paisanos deZóe; el argentino Dante Spinetta Salazar; la cubana Telmary y los españoles Vetusta Morla.



El dueto lució contento con este reconocimiento a su trabajo, Andrea vestida con su singularestilo, portando un sombrero que tenía un fonógrafo.Merecidamente los cafetaleros se impusieron por este álbum, que es bastantediverso en cuanto a temas, con una lírica reflexiva, original y profunda que va de melodíasalusivas al cuerpo de la mujer, el amor, el desamor, etc. Y de diversidad deritmos, pop, latinos, y fusión de sonidos que envuelven a quien los escucha y que los mantiene como una de las bandas favoritas en la escena del rock.