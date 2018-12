La clave de sol

TANIA AVILÉS







Pa´l Norte "Siempre Poderoso y Ascendente"







Este es el lema del Festival Pa´l Norte, que en 2019 llega a su octava edición y que a lo largo de siete años se ha posicionado como uno de los más importantes del país, recibiendo a miles de visitantes de todo el mundo y rompiendo récords de asistencia año con año.

Obedeciendo a la demanda del evento, este próximo 2018 el festival tendrá un escenario más y otras novedades. Armando Luna, director de medios de Apodaca Music, platicó en entrevista telefónica y se dijo feliz con la respuesta de la gente.



“Estamos muy contentos este año con Pa´l Norte,con lo que se ha logrado hasta la fecha, crecemos como cada año, vamos ahora con ocho escenarios, vamos con más de 15 mil metros cuadrados de terreno que se incrementan,mas artistas, un nuevo line up mas internacional, con tres headlinersy con 100 bandas que van a estar desfilando a través de sus ocho escenarios. Estamos muy contentos y también muy contentos con la respuesta de la gente”.

Quienes han vivido la experiencia Pa´l Norte, saben que el Festival, sin duda, ha crecido y se ha convertido en una visita obligada para todos cada año y Armando pronosticó un record en la venta deboletos.



“El boleto tempranero duro minutos prácticamente, entonces las cosas están funcionado bien, mucha gente de la Ciudad de México nos acompaña cada año, sabemos que este año no va a ser la excepción y estamos preparados para recibirlo con una experiencia mejorada, con mas amenidades para que las disfruten muchísimo y la puedan contar y compartir con mucha alegría a toda la gente por allá".

La esperada fiesta regia se celebrará losdías 22 y 23 de marzo, y viene con un line up que en esta edición, apostó más por más artistas internacionales, pero como es tradición, también habrá talento local.

Arctic Monkeys, Kings of Leon, Santana, Café Tacvba, The 1975, Hombres G & Enanitos Verdes, Nicky Jam, Snow Patrol, Residente, The Hives, Caligaris, Good Charlotte, A Day To Remember, Alan Walker, Dread Mar I, Karol G, Rock En Tu Idioma Sinfónico II, serán solo algunos de los encargados de emocionar a los asistentes con sus diversas propuestas musicales.

El ambiente es algo destacable dentro del Pa´l Norte, debido a que sin importar el género, donde incluso dentro de los artistas sorpresas que ofrece el festival, se ha podido escuchar a artistascomo Emmanuel, las Ketchup o Genitallica, la gente siempre celebra y es tolerante con todo aquel que lleva su propuesta musical.



Esta octava edición se contempla que agote de nueva cuenta en tiempo récord los 210 mil accesos y se superará el millón de asistentes en tan solo ocho ediciones.