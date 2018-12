La clave de sol

Yo no olvido al año viejo



Y es que como dice la canción, este 2018 nos ha dejado momentos memorables en el mundo de la música, por eso vale la pena revivir algunos de los que marcaron este año, al que estamos a punto de decir adiós.

Sin lugar a dudas, el festejo de los 50 años de Alex Lora y el Tri , (13 de octubre), quedara en la memoria, después de haber vivido un concierto épico, que duró alrededor de seis horas, donde el cantante hizo un recorrido por toda su carrera y revivió esos temas que son parte de la historia del rock nacional.

Por supuesto estuvo presente su inseparable domadora, Chela Lora, pero además otros grandes invitados desfilaron por el escenario del Palacio de Los Deportes para homenajear al buen Alex: Armando Manzanero, Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, el rapero C Kan , Andrés Calamaro y La Sonora Santanera, fueron solo algunos.

El regreso de Fobia a los escenarios es otro de los momentos para recordar, los músicos lo hicieron en uno de los festivales que como su lema lo dice, sigue “siempre ascendente”, el Pa´l Norte. El diablo abrió aquella noche donde Leonardo, el Cha, Jay, Paco e Iñaki ponían fin a la sequía.

Aquella velada estuvo cargada de nostalgia y emoción por tener de nuevo sobre el escenario a una de las bandas que marcó la escena del rock nacional.

Hoy tengo miedo, Revolución sin manos, Veneno vil, No eres yo, Vivo, Dios bendiga a los gusanos, El microbito, El crucifijo e Hipnotízame fueron de las canciones más festejadas. Grandes momentos se vivieron durante su presentación, lo mismo nuevas generaciones corearon los grandes clásicos y revivimos aquellos años maravillosos.

El 10 de noviembre en la Semana de la Juventudes, pudimos disfrutar de un concierto inédito de Pixies en el Zócalo Capitalino donde la banda ofreció un gran repertorio musical, pasando por las diferentes etapas de su historia.

La banda estadounidense se adueñó de nuestra plaza principal, con un imponente show que estuvo comandado por Charles Thompson, mejor conocido como Black Francis, junto a Joey Santiago (guitarras), David Lovering (batería), Paz Lenchantin (bajo) -en remplazo de la bajista original Kim Deal-, regalándonos clásicos como Crackity Jones”, Monkey's gone to heaven, Bone machine, Caribou, Here comes your man y por supuesto cerrando la noche con su éxito Where is my mind?

En el mismo evento, La Maldita Vecindad también nos regaló una noche única el viernes 9 de noviembre, con un merecido concierto en el Zócalo, que la banda tenía como asignatura pendiente, y que se enmarcó también en los festejos por sus más de tres décadas.

Aquella noche pudimos disfrutar de un espectáculo lleno de arlequines, tragafuegos, zanqueros, bailarinas, y un sinfín de historias que fueron escenificadas y cantadas con gran entusiasmo por los miles de asistentes que abarrotaron el corazón de la ciudad, y que por supuesto estuvieron acompañadas de los mensajes de conciencia social por parte de los músicos.

Gorillaz también nos regaló espectaculares shows, en dos visitas que hizo a nuestro país, la primera para la edición XIX del Vive Latino y la segunda en un épico show el 24 de octubre en el Palacio de los Deportes.

Esperemos que 2019 traiga más momentos como estos, todavía no sabemos de qué color debe ser la ropa interior para el próximo año haya muchos conciertos, así que por ahora solo me queda desearles ¡Feliz año Nuevo! y que siga la buena música.