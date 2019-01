La clave de sol

POR TANIA AVILÉS

The Chemical Brothers, cada vez más cerca de México.

La fecha está marcada desde hace casi un par de meses en el calendario, 12 de mayo (en el Pepsi Center del WTC) y seguramente es un día más que contemplado por los fans del dueto originario de Manchester conformado por Tom Rowlands y Ed Simons: The Chemical Brothers.

El lunes el dúo inglés se presentará en el Doctor Music Festival, que se celebrará en Escalarre, en la provincia española de Lleida, donde compartirán escenario con Rosalía, The Strokes, Christine And The Queens.

Como parte de la gira promocional de su nuevo álbum, No geography, también vendrán a nuestro país para continuar con tres fechas más en California esa misma semana y concluir en el Reino Unido con cinco fechas, esto en el mes de noviembre.

Luego de que se presentaran el año pasado en México dentro del marco del Corona Capital, llevando a todos los presentes a un estado de trance excepcional, ahora la ansiedad comienza a jugar un papel importante esperando por la anhelada fecha; los motivos sobran, visuales impresionantes acompañando a los beats que han presentado como antesala a lo que su actuación en solitario incluirá.

Cabe señalar que su actuación en el Corona a pesar de ser excepcional, se vio afectada ante, lo que la mayoría de asistentes consideró un escenario demasiado pequeño para los ingleses. Los comentarios más sonados fueron que los Chemical Brothers debían cerrar el primer día de actividades en el escenario principal.

Como un incentivo más (por si fuera necesario aún) se ha publicado un nuevo sencillo, MAH, el cual muestra lo que en vivo se puede experimentar ante este gran proyecto. Si no lo han escuchado, pueden hacerlo, ya que se encuentra disponible en la famosa plataforma de videos, aquí se los comparto para que aumenten su emoción: https://youtu.be/XTBNONSR9F8