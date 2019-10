La clave de sol

TANIA AVILÉS

No fueron 10, fueron 13 años. Regresa Soda Stereo

El último show que ofreció Soda Stereo, el de la despedida, fue el 21 de diciembre de 2007 en el estadio de River, ante 65 mil personas. Aquella noche, Gustavo Cerati cantó De música ligera, y pronunció su famosa expresión "gracias totales", y aquella noche se despidió con la frase: "hasta dentro de diez años", sin imaginar que pasaría los siguientes cuatro años y medio de su vida en un coma que le llevaría a la muerte, debido a un accidente cerebro vascular.

No fueron 10 años, serán 13, porque en 2020 Soda Stereo regresará a los escenarios. No, no es un sueño, ni tampoco fakenews, a través de un mensaje en sus redes sociales, Zeta Bosio y Charly Alberti anunciaron la gira Gracias Totales-Soda Stereo, por Latinoamérica para homenajear a la banda y por supuesto a Gustavo Cerati.

Aquí parte del texto:

¿Por qué? No sabemos. Sucede. Una nueva última vez.

Gustavo es una ausencia presente. Él decía que por más que lo intentemos, nunca dejaremos de ser Soda. Y así parece ser. Lo somos, ustedes y nosotros. No somos el uno sin el otro. No somos Soda sin él. Podemos evocarlo, invocarlo.

¿Y si existe un lugar en el que estemos de nuevo todos juntos?

Tenemos un imperioso deseo. Y creemos que la mejor manera de cumplirlo es pensando en los demás, olvidando lo que piensan los demás.

“En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarnos. Para agradecer con amor y respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar”.

Una “nueva última vez”, como expresaron los músicos. Se trata de revivir la nostalgia de aquella época dorada de una de las bandas más representativas del rock en español. A muchos les emocionó la noticia, pero otros externaron su descontento a través de las redes sociales, donde se podían leer mensajes que decían que Soda Stereo no podía existir sin Gustavo Cerati, o que era una falta de respeto para el músico fallecido, incluso hay quienes aseguraban que Zeta y Charly únicamente tenían un interés económico.

Lo cierto es que este regreso no se tenía planeado, pero la idea surgió a raíz del éxito de Sép7imo día, el espectáculo del Cirque du Soleil, al asistieron un millón y medio de personas en América Latina, Estados Unidos y España.

Aunque todas las opiniones son respetables, ¿Quién no quisiera ser parte de esa última vez?, la familia de Cerati dio el visto bueno, incluso Benito Cerati, hijo del ex vocalista y quien al principio tampoco parecía estar de acuerdo con el reencuentro, hoy será parte del show, interpretando algunos de los temas que alguna vez cantara su padre.

Para estos imperdibles conciertos ya hay grandes invitados confirmados, hasta hoy, se trata de Chris Martin, vocalista de Coldplay, y quien hizo una versión de De música ligera en un show en el Estadio Único de La Plata; Benito Cerati; Adrián Dargelos, de Babasónicos; Andrea Echeverri, de Aterciopelados, Juanes; Gustavo Santaolalla; Mon Laferte; Fernando Ruiz Díaz, Rubén Albarrán, de Café Tacuba; y León Larregui, de Zoe.

La preventa para este show estará disponible a partir de mañana y el día 11 será la venta general.