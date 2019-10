La clave de sol

Todos tus muertos regresan a la Ciudad de México

Hace tres años el grupo originario de Argentina Todos tus muertos puso a bailar a sus fans de la Ciudad de México con sus fusiones de reggae, raggamuffin, rock ska y punk.

Recuerdo aquella noche en el Pabellón José Cuervo del Palacio de los Deportes, la gente se entregó a los argentinos que festejaban 30 años y nos deleitaron a los presentes con éxitos como Tu alma, No te la vas a acabar, Todo lo daría, Gente que no, Mandela, Sé que no, Andáte, y Rasta vive.

Muy pronto la historia se repetirá. El grupo que es un símbolo del rock, punk, y reggae latinoamericano regresan a Ciudad de México el próximo 22 de noviembre en Foro Indie Rocks.

La agrupación encabezada por Fidel Nadal, Pablo Molina y Félix Gutiérrez, nació en 1985 con Fidel Nadal en la voz y Félix Gutiérrez el en bajo, a quienes luego se les sumaron Horacio “Gamexane” Villafañe en guitarra y Cristian Ruiz en batería. Si bien inicialmente la banda fue pionera del movimiento punk argentino, su estilo fue variando cada vez más hacia los ritmos afrolatinos.

La banda siempre se caracterizó por plasmar en sus temas, letras de contenido social y así lo reflejaron en su primer disco que vio la luz en 1988 bajo el nombre de Todos tus muertos, e incluyó canciones como Gente que no, Tango traidor y Armas (para la paz), que reflejaban la situación social, el sentimiento de resistencia y el desarrollo de la llamada Guerra de Malvinas, momentos por los que atravesaba la sociedad argentina entonces.

La etapa de los 90 fue la más exitosa para ellos, que de manera independiente tocaron por todo el continente americano, Europa, y hasta llegaron a presentarse en el Fuji Rock de Japón en 1999, marcando un hecho histórico para un grupo argentino.

Luego de varias idas y vueltas, y con la decisión de Fidel Nadal de estar nuevamente al frente del grupo, en 2015 sus integrantes decidieron volver al ruedo. Completando la formación con la otra voz histórica de Pablo Molina y Félix Gutiérrez en el bajo.

Desde su regreso la banda no paró de tocar, y lo hizo en diversos escenarios, pasando por los más emblemáticos de Latinoamérica como el Lollapalooza, en la frontera de Chile, Vive Latino, Machaca Fest y Revolution Fest de México, Rock al Parque, Jamming y Alta Voz de Colombia, y el Cosquín Rock de Argentina, entre otros. También, durante 2016 giró por Estados Unidos, España, Alemania y Holanda.

Las buenas noticias para los fans del grupo no paran, porque además de este imperdible show en la capital, los músicos se encuentran actualmente trabajando en un nuevo disco de estudio cuya salida está prevista para el próximo año.

Además, el cantante Fidel Nadal presentó recientemente Versión verdadera que tiene como invitados en el video a Pablo Lescano y Dante Spinetta. Se trata de un adelanto de su próximo álbum, Survival time. Nadal pasó un largo tiempo en Jamaica -en Trenchtown, el barrio donde creció Bob Marley- grabando estos temas. El álbum fue producido por Dave Prime Time Green, junto a músicos locales.