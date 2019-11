La clave de sol

TANIA AVILÉS

Los Mesoneros siguen pendientes de Venezuela

Países latinoamericanos, como Bolivia, Chile y Venezuela atraviesan por una situación compleja, en materia política y social, la música se ha convertido en una válvula de escape para artistas que expresan a través de sus canciones su sentir al respecto.

También esa música ha servido como un refugio para sus habitantes. “En Venezuela la industria que existía en el país se vino abajo, al no ser el entretenimiento una prioridad”. Así lo consideró en entrevista Carlos Sardi, tecladista de Los Mesoneros, banda venezolana que lleva radicando tres años en nuestro país.

“Nosotros estuvimos en una época donde había una industria musical, pero esa industria musical se cayó porque en el momento en que ya no hay ni para comprar comida, el entretenimiento se vuelve una prioridad de las últimas, básicamente salir a buscar pan y pollo y no conseguir, y eso entre las medicinas, y el costo de la vida, obviamente el entretenimiento pasó a segundo plano y toda la industria musical que llegó a existir quedo destruida”.

Siguen pendientes de Venezuela

Seguimos la pista de lo que pasa allá, de hecho, para no separarnos creo que componemos estas canciones y les compartimos a nuestros oyentes en Venezuela, la música que hacemos y que estamos orgulloso de crear aquí.

Pangea es el más reciente material de la banda, un disco que se compone por ocho temas, donde está incluido Exprópiese.

Lo sacamos a inicios de marzo como un adelanto del tercer disco, trata un poco un tema político, porque como banda venezolana la política nos marca a todos los que vivimos allá, entonces habla de política como con un tinte de situación romántica.

¿Manifestarse a través del arte?

Si claro, cien por ciento, de hecho tenemos un disco que habla mucho sobre política y lo que nos tocó vivir en Venezuela, el último sencillo se llama Exprópiese, una frase que decía Chávez mucho en su momento, entonces como que de algo que es muy negativo para el 99% de los venezolanos, lo convertimos en algo que la gente disfruta y ahí está la magia de expresarse de una manera inteligente y poder descargar todos eso que tenemos acumulado.

Su propuesta musical

“Básicamente nos categorizan en lo que se llama rock alternativo, yo creo que estamos más como en pop alterativo, nuestros shows en vivo se caracterizan por tener mucha energía conectamos mucho con el púbico y siempre damos 110% de lo que tenemos”.

Sus letras

“Siempre tienen un tinte como en su 70% romántico, tratan de una situación que nos tocó vivir o algo similar y lo plasmamos en las canciones, obvio no todas son felices, hay unas canciones que tratan de que es mejor estar solo que mal acompañados, el coro dice ‘A mí solo no me va tan mal’, creo que Los Mesoneros tiene mucho de eso, de despecho”.

