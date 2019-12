La clave de sol

Los Rastrillos seguirán festejando su 30 aniversario

Este año la banda de reggae Rastrillos cumplió tres décadas de llevar su mensaje a través del reggae, siendo una de las agrupaciones pioneras y más representativasde la escena nacional. Los festejos han incluido una exitosa presentación en el Vive Latino, donde hicieron un recorrido por toda su trayectoria, acompañados de amigos como Triciclo Circus Band.

Otro festejo tuvo lugar hace poco en el Centro Cultural España, donde los fans pudieron disfrutar en vivo del volumen 1 del disco conmemorativo por estos 30 años, en un show gratuito, que les recordó aquel primer concierto que ofrecieron en 1989, en la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

También es muy cierto, que los años no perdonan y Miguel Velázquez Chino, baterista y vocalista de la agrupación, lo sabe. “Pues ya estamos viejillos”, bromeó. “Es bien chistoso, porque no me salían canas, nada más nació mi nieto y ¡pum!, imagínate un abuelo sin canas, (risas).

Con el buen humor y sencillez que lo caracteriza, Chino compartió en qué andan en estos momentos Los Rastrillos y qué planes hay.

Compartir música y ayudar

Cumplimos 30 años entonces pues sí ha sido todo una travesía, seguimos chambeando, estamos haciendo autoproducciones, logramos nuestro sueño de poner nuestro estudio casero y ahí podemos estar haciendo nuestras ideas y también grabamos bandas que nosotros pensamos que no tienen un peso para un estudio, pero tienen talento, eso también nos ayuda a la misión de Rastrillos, que es compartir la música y ayudar a los que tienen talento pero no tiene el poder económico para pagar un buen estudio.

Disco para celebrar

Trabajamos en el disco con canciones inéditas, y una recopilación de todos nuestros discos, serán en total 30 rolas, el primer volúmen incluye nuestros temas clásicos pero en nuevas versiones, es decir las canciones viejitas volvimos a grabarlas, y hacerlas como las estamos tocando últimamente.

Picaron piedra

Antes no había toda la facilidad que existe ahora con lo digital. El primer disco lo grabamos en cinta, las cuentas eran exorbitantes, eran cuentas de estudio de 300 mil pesos, y era imposible pensar en ganar algo de dinero.

A la pantalla grande

Un amigo (Christopher Ocampo), está haciendo un documental sobre Rastrillos, está bien interesante la verdad, fue a hacer unas entrevistas a Canadá, fue un lugar medio especial para nosotros porque estuvimos por allá y todo fue auto producido; lograrlo fue como un sueño cumplido. Él fue a hacer entrevistas para mostrar cómo nos ven allá. Creo que va a quedar muy padre, es un buen cineasta, estudió cinematografía en Vancouver y ha participado en varias películas.

Proyecto Big Band

Estamos haciendo canciones de Rastrillos arregladas para Big Band, suena súper rico; ya llevamos dos, hicimos una que se llama Kalimán, en la que no hay voz, pero son 20 músicos tocando, cuatro trombones, cuatro trompetas, se oye padrísimo, porque suena como jazz, pero rastita. Este año tuvimos mucha chamba, tenemos el estudio, entonces, pues vamos a gozar.