La clave de sol

TANIA AVILÉS

Fer Casillas cree en la música honesta

La música estuvo presente desde su infancia, aunque en realidad no pensaba dedicarse a ella de manera profesional, mujer genuina que así lo refleja en cada tema que canta y compone, Fer Casillas es una cantautora regiomontana de soul y R&B que, sin imaginarlo, tuvo ya una nominación al Grammy a tan solo dos años de haber iniciado su carrera.

En entrevista, ella platica como se ha abierto paso en una profesión que es apasionante pero compleja a la vez.

“Desde muy chiquita estuve expuesta a la música, mi mamá tiene una escuela de música, y mi papá todas las mañanas me ponía jazz , de alguna u otra manera terminas llevando tu vida como guiada por eso ¿no? y no fue mi primera opción dedicarme a esto, me sentía muy insegura de hacerlo , pensaba a lo mejor no soy lo suficientemente buena , pero al final de estar practicando, de estar conociendo a las personas correctas, de sentirme motivada por quienes estaban a mi alrededor, tanto mi familia como mis amigos dije bueno va, lo voy a tratar”.

Las Delailas

“Tuve mi banda seis años, nos llamábamos Las Delailas, pero desgraciadamente llega un punto donde dices creo que lo más inteligente es que cada quien se vaya por su lado, que exploremos cada quien géneros diferentes, los géneros que verdaderamente nos gustan y eso fue lo que hicimos”.

Honestidad musical

“Mi disco Strangers fue como mi momento de honestidad musical, es padre cuando personas se te acercan y te dicen si te creo, te creo cuando escucho la música, ahí es donde está toda la recompensa de que si se llega a entender todo lo que verdaderamente quiero transmitir con mi música”.

La música es sanadora

“Definitivamente es sanador, yo creo que para todos los músicos que componen y escriben de parte de situaciones personales , sus memorias y todo esto, es un momento de catarsis de quitarte todo lo malo, incluso también todo lo bueno de encima, y nada más sacarlo todo y ponerlo en la música y cuando las personas reconocen eso , es lo más gratificante, de decir bueno ya, sudé, lloré, grité y me lo están reconociendo, entonces es muy padre ese sentimiento”.

Mujer en el mundo de la música

“Sí, es difícil y a veces caes en los estereotipos. La gente como que no te saca de ahí, te ve y dice - y esa guitarra, no la tocas-, me acuerdo mucho en un video de Delailas y había comentarios así de ¿Y por qué hacen videos donde fingen que tocan? y yo pensaba ‘Sí estamos tocando, y sí componemos, y sí cargamos nuestras cosas, guitarras y cosas pesadas para todos lados, hacemos exactamente las mismas cosas que los hombres”.

Se han abierto más espacios

“También es padre ver cómo están creciendo estos movimientos de la música, de las mujeres, de tantos festivales, crecen estos movimientos y crece la credibilidad de la mujer en la música y ya lo encuentras por todos lados, no sólo en artistas y bandas, en la industria de la música, las mánagers, las directoras, está creciendo y es padre ver ese movimiento”.

Su huella

“Me gustaría que se empiece a abrir ese campo de música en México, la mayoría de las personas me dicen es que porque te fuiste por ese lado, si es un género que casi no se escucha en México, pero yo creo que la gente sí lo puede llegar a escuchar, nada más es cosa de que esté accesible, porque no es música difícil de escuchar, es música que la puedes tener de fondo y no pasa nada, no estorba, es digerible, sólo es cosa de que se los pongas enfrente para que lo puedan consumir , yo creo que esa sería la huella que quiero dejar, abrir paso a estos géneros”.

Cada canción elige su idioma

Fer Casillas tiene temas en inglés y español, pero confiesa que no es una cuestión de moda, ella es fiel creyente que cada tema elige su propio idioma.

“Me da lo mismo, lo que sucede con las canciones en inglés que hago es que así nacieron , yo en Monterrey crecí hablando a la par el inglés y el español, en la escuela hablábamos más el inglés que el español, yo visitaba EU al menos una vez al mes por que estábamos tan cerca de la frontera , veía televisión en inglés, escuchaba música en inglés, de tanto estar expuesta a esa lengua es inevitable que de vez en cuando salgan canciones en inglés , siendo un lenguaje tan natural para mí, no es una situación de que quiero cantar en inglés porque siento que así voy a ser más famosa, no va por ahí, es simplemente como nació la canción y creo que es importante respetar la esencia de las canciones para que no se pierda esa transparencia para que no se sienta como una máscara, el doblaje al español, a veces no tiene nada que ver, se siente forzada la canción, no fluye, por eso tengo estas canciones en inglés, no es preferencias por ninguna, simplemente así nación la canción”.